Как фотограф готовит попу Эмили Ратаковски к съемкам

Это же просто работа мечты!

26-летняя Эмили Ратаковски не скрывает того, что стала востребованной моделью благодаря роскошной фигуре: у нее красивый бюст, идеальный пресс и упругие ягодицы. Она чуть ли не каждый день находит повод сверкнуть своим идеальным телом. Например, совсем недавно она посвятила своему супругу Себастьяну Бир-Маккларду снимок, на котором предстала совсем без одежды.

А кто еще, кроме мужа, видит Эмили обнаженной? Разумеется, модные фотографы, которые снимают девушку для журналов и рекламы. Ратаковски без стеснения поделилась в своем Instagram бэкстейджем, на котором фотограф готовит ее шикарные ягодицы к съемке, натирая их специальным средством. Вот это действительно работа мечты!

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

25 Мар 2018 в 4:58 PDT Кстати, не так давно и другая крутобедрая красотка — Ким Карадашьян — показала, как ей делают макияж ягодиц. Свою пышную попу звезда холит и лелеет, и, как оказалось, для этой части тела у нее даже есть специальный визажист. В своем Instagram она поделилась фото, на котором на ягодицы Кардашьян наносят тональное средство.

Похоже, такие кадры становятся трендом среди звезд, которым нечего скрывать. Так что, может быть, скоро за Ратаковски и Кардашьян подтянутся и другие красавицы — на радость миллионам подписчиков.

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