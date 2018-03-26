Новые бьюти-наборы Ким Кардашьян раскупили за 2 часа! Сколько она заработала?

После анонса выхода новых бьюти-продуктов в 16 оттенках KKW Beauty Concealer Kit, который сделала сама Ким , поклонники звезды с еще большим нетерпением стали ждать эти средства. Даже хейтерам было интересно увидеть их (не зря же они начали осуждать Ким за то, что в цветовой гамме нет разнообразия). И вот, 23 числа начался настоящий ажиотаж. Новинки разлетались как горячие пирожки (хотя стоили они не так уж и дешево — 80 $ за набор), и, по словам Ким, она сделала неплохую выручку буквально за пару часов после старта продаж (точную цифру Кардашьян пока не объявила, но если учесть, что аромат Crystal Gardenia принес ей 10 миллионов долларов за сутки, то и тут явно цифра была не меньше).

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«Косметические наборы для коррекции и маскировки несовершенств кожи нужны всем, как выяснилось, поэтому их заказывали из разных уголков мира, я не ожидала такого интереса», — заявила Ким.

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Но, кажется, Кардашьян немного лукавит, ведь, чтобы повысить продажи своих продуктов, она заранее отправила несколько экземпляров блогерам для тестирования, и, похоже, те оценили новинки. Смотри сам!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=Ihckk730EAA

https://www.youtube.com/watch?v=MADpYff62GE

https://www.youtube.com/watch?v=SZWFsO0uxkg

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