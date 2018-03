Акцент на глаза: туши для ресниц и подводки для эффектного макияжа

Идеальные стрелки и густые ресницы способны подчеркнуть твои лучшие стороны, это факт. А еще говорят, что можно покорить одним лишь только взглядом. Проверим? Вооружись тушью для ресниц и подводкой для глаз из нашей подборки, и результат не заставит себя ждать!

1. Тушь для ресниц Troublemaker, Urban Decay

Красивый футляр — не единственное преимущество туши от Urban Decay. Производитель обещает сексуальный взгляд из-под суперобъемных и супердлинных ресниц, которые выстоят даже в самых провокационных ситуациях.

Цена — около 1800 рублей.

2. Тушь для ресниц Hypnose Volume-a-Porter, Lancome

Hypnose от Lancome — тушь для создания гипнотического взгляда. Volume-a-Porter придает ресницам объем без комочков и отлично разделяет. Легкая текстура делает реснички мягкими, а пигменты обеспечивают невероятную стойкость макияжа: этой туши не страшны снег, дождь и другие испытания.

Цена — около 2000 рублей.

3. Тушь для ресниц Cabaret Premiere и подводка для глаз Charbon, Vivienne Sabo

Эта тушь получила признание огромного количества женщин по всему миру и стала бестселлером. Cabaret Premiere подарит ресницам насыщенный цвет, разделение, удлинение и сценический объем. Многочисленные отзывы подтверждают, что она не уступает дорогостоящим аналогам и творит чудеса, превращая даже самые короткие ресницы в шикарные, густые и длинные, — разве не мечта? Кроме того, рекомендуем обратить внимание еще на один продукт бренда. Charbon — одна из самых популярных недорогих жидких подводок.

Цена — около 300 рублей.

4. Тушь для ресниц Vamp! Extreme и подводка для глаз Vamp! Professional Liner, Pupa

Всего лишь одного слоя туши Vamp! Extreme от Pupa достаточно для получения эффекта наращенных ресниц — пушистых, объемных и невероятно густых. Еще один продукт из серии Vamp!, который точно тебя порадует, — водостойкая подводка для глаз с ультратонкой кисточкой.

Цена — около 500 и 600 рублей.

5. Тушь для ресниц Outrageous Extension, Sephora

Outrageous Extension от Sephora — идеальный вариант, если ты не хочешь выбирать между объемом и длиной. Щетка с конусообразными щетинками позволяет покрыть каждую ресничку от корня, а формула с кератином не только делает ресницы мягкими, но и способствует их росту.

Цена — около 800 рублей.

6. Тушь для ресниц Be Long Mascara, Clarins

Любишь эффект подчеркнутых, но максимально натуральных ресниц? Тогда тушь Be Long Mascara от Clarins прекрасно тебе подойдет.

Цена — около 1500 рублей.

7. Лайнер для глаз Strictly Vinyl Eyeliner и That's The Point, Nyx Необычные стрелки — безусловный тренд. Nyx не отстает и радует покупательниц различными лайнерами. К примеру, Strictly Vinyl Eyeliner — жидкая подводка с виниловым блеском, которая представлена в нескольких насыщенных оттенках. That's The Point — лайнер с различными формами аппликаторов для создания оригинальных стрелок.

Цена — около 900 и 500 рублей.

8. Тушь для ресниц X-Rated, Smashbox

Тушь X-Rated от Smashbox доказывает, что любые ресницы могут выглядеть шикарно. Тройные волокна и уникальная щеточка прокрашивают каждую ресничку. Нанеси тушь в один слой, чтобы получить эффект естественного объема и длины, в два — для гиперобъемных и соблазнительных ресниц.

Цена — около 1500 рублей.

9. Подводка для глаз Inkstroke Eyeliner, Shiseido

Почувствуй себя художницей и нарисуй идеальные стрелки! Гелевая подводка Inkstroke от Shiseido обеспечивает высокую точность нанесения, обладает великолепной текстурой и насыщенными оттенками, которые подчеркнут красоту твоих глаз.

Цена — около 1200 рублей.

10. Тушь для ресниц False Lash Effect Fusion, Max Factor

False Lash Effect Fusion — это самая большая щеточка от Max Factor и новая удлиняющая формула для объемных, пушистых и длинных ресниц. Тушь обладает легкой текстурой, а при нанесении в два слоя дает «кукольный» эффект.

Цена — около 700 рублей.

11. Подводка для глаз Wonder Wing Eyeliner, Rimmel

С подводкой-фломастером от Rimmel быстро нарисовать красивую и широкую стрелку проще простого. Справятся даже новички!

Цена — около 400 рублей.

12. Тушь для ресниц Pure Color Envy Lash Multi Effects, Estee Lauder

Благодаря уникальной гибридной кисточке туши (с одной стороны — силиконовая, с другой — нейлоновая) ты сможешь создавать разные образы — от максимально естественного до выразительного вечернего.

Цена — около 2000 рублей.

13. Тушь для ресниц Nordic Chic Full-On Volume Mascara, Lumene

Длина, объем, идеальная форма ресниц без склеивания — это реально с тушью Nordic Chic Full-On Volume Mascara от Lumene.

Цена — около 700 рублей.

14. Подводка для глаз «Виртуозная линия», Yves Rocher

Подводка-фломастер от Yves Rocher с тонким фетровым наконечником поможет нарисовать выразительные стрелки и придать взгляду глубину.

Цена — около 500 рублей.

15. Тушь для ресниц Volume Attraction, Kiko

Объемная тушь от итальянского бренда Kiko радует доступной ценой и претендует на то, чтобы стать секретом твоего выразительного взгляда.

Цена — около 400 рублей.