Завтра клуб «Точка красоты» соберётся на новую встречу

Совсем недавно мы писали о занятии в клубе «Точка красоты». Как выяснилось, это занятие не являлось разовым — клуб продолжит свою работу.

Члены клуба соберутся во вторник, 27 марта. Они продолжат пополнять свои знания в области дизайна, макияжа, массажа лица, здорового образа жизни и хорошего вкуса.

На свою завтрашнюю встречу «Точка красоты» вновь соберётся в ТЦСО «Бутово».

Начало встречи — в 12.30.

Встреча в клубе «Точка красоты» пройдёт по адресу: улица Поляны, дом 57.

Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36