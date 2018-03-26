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Завтра клуб «Точка красоты» соберётся на новую встречу
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Завтра клуб «Точка красоты» соберётся на новую встречу 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Совсем недавно мы писали о занятии в клубе «Точка красоты». Как выяснилось, это занятие не являлось разовым — клуб продолжит свою работу.
Члены клуба соберутся во вторник, 27 марта. Они продолжат пополнять свои знания в области дизайна, макияжа, массажа лица, здорового образа жизни и хорошего вкуса.
На свою завтрашнюю встречу «Точка красоты» вновь соберётся в ТЦСО «Бутово».
Начало встречи — в 12.30.
Встреча в клубе «Точка красоты» пройдёт по адресу: улица Поляны, дом 57.
Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36
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