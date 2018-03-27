3 худших привычки, которые портят волосы

Некоторые привычки могут влиять на состояние шевелюры сильнее, чем другие, утверждают трихологи.

МедикФорум выделил среди названных специалистами привычек, вредящих волосам, три таких, которые допускаются большинством.

Привычка первая:

растирание и расчесывание волос, когда они мокрые. Нужно запомнить раз и навсегда, что мокрые волосы легче всего травмируются, поэтому не нужно растирать их полотенцем после мытья. Пряди после мытья нужно аккуратно отжать и ни в коем случае не расчесывать влажными. Только когда когда волосы подсохнут, можно браться за расческу и фен. Причем расчесывать их нужно начинать с кончиков, а расческа должна быть с крупными зубцами.

Привычка вторая:

игнорирование необходимости регулярно мыть расческу. Удивительно, но многие пользуются расческой, которую не моют по много месяцев. Эксперты предостерегают: такая расческа может стать прибежищем размножения бактерий, способных провоцировать инфекции кожи головы. По их словам, расческу нужно тщательно мыть минимум раз в месяц в теплой воде с мылом.

Привычка третья:

иссушение волос. В здоровых прядях должна содержаться влага, делающая их и эластичными. Но постоянное использование фена, утюжка или плойки сильно снижает уровень увлажняющих компонентов в шевелюре. Отличным способом спасти волосы от иссушения может стать использование кокосового масла в качестве ночного кондиционера. Только утром нужно не забыть помыть голову.