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3 худших привычки, которые портят волосы
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3 худших привычки, которые портят волосы 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Некоторые привычки могут влиять на состояние шевелюры сильнее, чем другие, утверждают трихологи.
МедикФорум выделил среди названных специалистами привычек, вредящих волосам, три таких, которые допускаются большинством.

Привычка первая:

растирание и расчесывание волос, когда они мокрые. Нужно запомнить раз и навсегда, что мокрые волосы легче всего травмируются, поэтому не нужно растирать их полотенцем после мытья. Пряди после мытья нужно аккуратно отжать и ни в коем случае не расчесывать влажными. Только когда когда волосы подсохнут, можно браться за расческу и фен. Причем расчесывать их нужно начинать с кончиков, а расческа должна быть с крупными зубцами.

Привычка вторая:

игнорирование необходимости регулярно мыть расческу. Удивительно, но многие пользуются расческой, которую не моют по много месяцев. Эксперты предостерегают: такая расческа может стать прибежищем размножения бактерий, способных провоцировать инфекции кожи головы. По их словам, расческу нужно тщательно мыть минимум раз в месяц в теплой воде с мылом.

Привычка третья:

иссушение волос. В здоровых прядях должна содержаться влага, делающая их и эластичными. Но постоянное использование фена, утюжка или плойки сильно снижает уровень увлажняющих компонентов в шевелюре. Отличным способом спасти волосы от иссушения может стать использование кокосового масла в качестве ночного кондиционера. Только утром нужно не забыть помыть голову.
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