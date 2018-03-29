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Кристина Агилера без макияжа снялась для обложки глянца
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Кристина Агилера без макияжа снялась для обложки глянца 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники даже не узнали звезду в таком виде.
37-летняя Кристина Агилера всегда славилась яркими сценическими образами. И макияж тут играл далеко не последнюю роль. Ультрачерные стрелки, красная помада, смоки айс — все это создавало имидж певицы, который и знаком ее фанатам. А тут оказалось, что выглядит она совсем как юная девчонка. Даже веснушки, прежде всегда щедро замазанные тональным кремом, можно разглядеть.
«Мне всегда нравилось экспериментировать с внешностью, создавать разные образы, быть немного театральной, — призналась Агилера. — Но иногда хочется свободы и естественной красоты».
Впрочем, к этой самой естественной красоте Кристина обратилась лишь на время съемок. По ее словам, скоро она снова вернется к своему любимому яркому макияжу. «Я — девушка, которая любит beat face (термин, обозначающий неординарный, экстравагантный, авторский мейкап. — Прим. Wday.ru)», — заявила звезда.
Между прочим, Агилера — не единственная знаменитость, которая спокойно может показать себя, что говорится, без прикрас. Например, Холли Берри и Мадонне тоже абсолютно безразлично, что они рискуют попасть в объектив папарацци, так сказать, в неприглядном виде. Да и другие голливудские звезды не комплексуют из-за того, что без пары часов, проведенных у визажиста, выглядят не так идеально, как на экране. Мы собрали целую фотогалерею таких селебрити.
Клэр Дейнс
Мадонна
Меган Фокс
Рита Ора
Дженнифер Лопес
Кристен Стюарт
Кэти Холмс
Эшли Грин
Клеа Дювалл
Эрика Кристенсен
Риз Уизерспун
Холли Берри
Бижу Филиппс
Бритни Спирс
Дженнифер Мейер
Дженнифер Гарнер
Хилари Рода
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