Кристина Агилера без макияжа снялась для обложки глянца

Поклонники даже не узнали звезду в таком виде.

37-летняя Кристина Агилера всегда славилась яркими сценическими образами. И макияж тут играл далеко не последнюю роль. Ультрачерные стрелки, красная помада, смоки айс — все это создавало имидж певицы, который и знаком ее фанатам. А тут оказалось, что выглядит она совсем как юная девчонка. Даже веснушки, прежде всегда щедро замазанные тональным кремом, можно разглядеть.

«Мне всегда нравилось экспериментировать с внешностью, создавать разные образы, быть немного театральной, — призналась Агилера. — Но иногда хочется свободы и естественной красоты».

Впрочем, к этой самой естественной красоте Кристина обратилась лишь на время съемок. По ее словам, скоро она снова вернется к своему любимому яркому макияжу. «Я — девушка, которая любит beat face (термин, обозначающий неординарный, экстравагантный, авторский мейкап. — Прим. Wday.ru )», — заявила звезда.

Между прочим, Агилера — не единственная знаменитость, которая спокойно может показать себя, что говорится, без прикрас. Например, Холли Берри и Мадонне тоже абсолютно безразлично, что они рискуют попасть в объектив папарацци, так сказать, в неприглядном виде. Да и другие голливудские звезды не комплексуют из-за того, что без пары часов, проведенных у визажиста, выглядят не так идеально, как на экране. Мы собрали целую фотогалерею таких селебрити.

Мадонна

Холли Берри

Бижу Филиппс

Дженнифер Мейер

Хилари Рода

Плохая девочка! Агилера показала интимные фото в джакузи

Обратный эффект пластики: 11 звезд, которых операции состарили

Читайте также: