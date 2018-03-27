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Кристина Агилера сняла волосы и показала натуральное лицо
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Кристина Агилера сняла волосы и показала натуральное лицо 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская певица Кристина Агилеры сфотографировалась без макияжа и накладных волос для издания Paper magazine. Об этом сообщает Daily Mail.
На протяжении всей 20-летней карьеры в шоу-бизнесе звезда использовала много декоративной косметики. Когда лицо 37-летней Агилеры появилось крупным планом на обложке журнала, поклонники заметили веснушки, которые певица всегда тщательно скрывала под толстым слоем тонального крема и пудры.
«Мне всегда нравилось экспериментировать. Я люблю театральность, люблю создавать свой сюжет и играть персонажа на сцене или в видеоклипе. Я артистка по своей природе. Но сейчас, даже в музыке, я ценю себя такой, какая я есть. Я ощущаю свободу, отбрасывая сценический имидж и показывая свою естественную красоту», — рассказала певица.
Однако она добавила, что очень любит мейкап, и обязательно вернется к прежнему яркому образу.
Кристина Агилера — американская певица, актриса, танцовщица, продюсер, телезвезда и автор песен. Она была удостоена шести премий «Грэмми» и одной «Латинской премии Грэмми».
В марте на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе без макияжа и укладки появилась актриса Фрэнсис Макдорманд.
Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме Мартина Макдона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получила награду в номинации «Лучшая женская роль». Когда ненакрашенная актриса вышла на сцену, в первую очередь она попросила публику поаплодировать всем присутствующим женщинам-номинанткам.
Макдорманд придерживается феминистских убеждений и никогда не позирует на красной ковровой дорожке и для глянцевых журналов.
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