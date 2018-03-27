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Кристина Агилера помолодела на 20 лет
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Кристина Агилера помолодела на 20 лет 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Настоящий фурор произвела новая фотосессия Кристины Агилеры для издания «Paper». Свежие снимки, можно смело считать лучшими за последние десять лет в карьере поп-дивы. На снимках поклонники наконец-то увидели естественную красоту Кристины, которую Агилера долгое время скрывала, под толстым слоем макияжа. Радует, что легенда поп-музыки и похудела, как минимум, на двадцать килограммов.
В западных пабликах практически ни одного негативного комментария и только восторженные отзывы.
«Кристина, ты наш ангелочек»
«Боже мой, Кристина, какая же вы красивая»
«Мне кажется или вы сделали укол молодости» — распыляются поклонники.
Свежие снимки приурочены к релизу новой музыки, премьера лид-сингла ожидается уже в эту пятницу. Редакция забирает свои слова, сказанные два месяц назад о преждевременной старости Агилеры. Кристина действительно выглядит, как лет назад!
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