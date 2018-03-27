Личная история: как я похудела из-за кибербуллинга

Похудеть помогают не только диеты и спортзал, но и неприятные ситуации в жизни. Героиня нашего материала Екатерина Акулич смогла похудеть из-за кибербуллинга. Скорее читай ее историю!

Несколько лет назад моя близкая подруга решила кардинально поменять профессию и из юристки переквалифицироваться в стилиста. Она предложила мне стать ее первой клиенткой. «Давай я подберу тебе новый гардероб, помогу кардинально поменять стиль, все сделаю бесплатно в обмен на твои фотографии до и после для моего портфолио», — предложила она. «Ну кто же откажется от бесплатных услуг стилиста?» — подумала я и радостно согласилась. Не имея ни малейшего представления о том, какой поворот примет вся эта затея.

Итак, подруга всерьез занялась моим стилем. Мы выбросили большую часть моей унылой мешковатой одежды депрессивных тонов и купили новые юбочки, пиджачки и блузки освежающих меня оттенков и интересных фасонов. Сделали фотографии до и после и разместили их в соцсетях.

Спустя три дня ее пост обрел вирусную популярность. Его посмотрело более 70 тысяч человек. Они оставили порядка 600 комментариев. И, как это часто случается в Интернете, большая часть этих комментариев были очень негативными. В них обсуждался не мой новый стиль одежды, а то, как я выгляжу, мои черты лица, улыбка, волосы, ноги и, конечно, же мой вес. Если честно, я вовсе не была довольна своим весом. Более пяти лет я с ним отчаянно боролась разными способами и в целом терпела поражение. Мне было очень обидно читать, как незнакомые люди, прикрывающиеся чужими фото в качестве аватаров, рассказывают мне, что надо «просто похудеть», «меньше жрать» и ходить в спортзал. С чего они вообще взяли, что имеют право меня осуждать и давать советы? Особенно прячась за чужими фотографиями. Они ничего не знали обо мне и о моих бесконечных попытках похудеть.

Когда я прочитала все эти комментарии, сначала я просто оцепенела, а потом начала плакать и проревела целый час. А потом я очень, не на шутку разозлилась. Я сказала себе: я не ленивая неудачница, если я хочу похудеть, я обязательно похудею. И не потому, что стайка закомплексованных троллей мне об этом говорит, а потому, что я сама этого хочу. И знаете, что случилось дальше? Ничего не случилось. Я так же продолжала худеть с понедельника и сдуваться к четвергу, а на выходных вообще идти вразнос, заедая свои неудачи чем-нибудь мучным и желательно во фритюре. И это было просто поразительно. Как вообще такое возможно, что, несмотря на небывало высокую мотивацию, после всех этих злобных комментариев я все равно не могла поменять свой образ жизни?

Этот волнующий парадокс подтолкнул меня к изучению психологии поведения. Очень быстро я осознала, что помимо мотивации на нашу способность менять образ жизни и привычки влияет еще множество других факторов, которые я все это время просто игнорировала. И я решила, что в этот раз я сделаю все кардинально иначе. Что теперь я организую свою жизнь так, как будто у меня вообще нет ни мотивации, ни силы воли.

Во-первых, я максимально усложнила себе доступ к «неправильной» еде. Я выбросила из дома все, что выходило за рамки моей диеты. Хлеб, сладкое, макароны — с вещами на выход. Свежие овощи, отруби, низкокалорийный белок и сложные углеводы — проходите, чувствуйте себя как дома. Теперь, если дома меня настигал голод, я могла есть только «правильную» еду, потому что у меня нет выбора. Можно, конечно, ломануться в магазин за пиццей, но обычно лень. Так моя лень пришла мне на помощь.

Далее я сократила количество решений о еде буквально до одного в неделю. Я четко понимала, что чем больше решений о еде я принимаю, тем выше риск, что сила воли даст слабину в какой-то момент. Каждую субботу я садилась и составляла себе меню на неделю. Каждый прием пищи соответствовал рекомендациям моего диетолога с точки зрения макронутриентов и калорийности. Когда меню было готово, я шла и покупала продукты точно по списку. Я готовила примерно три раза в неделю и сразу упаковывала еду в контейнеры по порциям (каждую порцию взвешивала и считала калорийность). На каждую порцию клеила стикер с датой приготовления и калорийностью. В итоге мое питание сводилось к тому, чтобы достать контейнер из холодильника и разогреть. Все. Никаких решений, метаний, договоров с совестью.

Моя вторая стратегия заключалась в том, чтобы сделать правильное пищевое поведение привычкой, которую я буду выполнять на автопилоте. Я изучила основы нейропсихологии, чтобы понять, как формируются привычки. Я выработала несколько полезных привычек, таких как выпивать два литра воды в день (помогает мне меньше чувствовать голод, плюс улучшается пищеварение) и быстрая ходьба на свежем воздухе каждый день в течение 40 минут.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Текст: Яна Курагина

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock