Как привести в порядок волосы после зимы

Весна скоро окончательно вступит в свои права, термометр замрет на заветных +20 градусах, а необходимость в теплых головных уборах исчезнет до следующей зимы. К весне нужно быть готовыми во всеоружии, а волосы за долгую зиму могут потерять прежний здоровый и красивый вид. Хорошо, что сейчас, в век, когда бьюти индустрия прогрессирует изо дня в день, есть множество процедур и средств, которые предлагают быстро восстановить пострадавшие волосы и максимально реабилитировать их.

Если подходить к вопросу восстановления волос серьезно, то конечно же, стоит доверить их профессионалам. Мы решили попробовать процедуру направленную на восстановление поврежденных волос и протестировали программу DEMI Composio EQ (легкое питание для нормальных волос) от профессиональной марки японской косметики DEMI Professional. Программа реконструирует волосы, возвращают утраченные вещества и создают новую «псевдокутикулу», которая не дает волосам потерять вновь обретенные полезные элементы. 30-минутная процедура включает в себя: мытье головы, насыщение кератином по длине волос без корней, нанесение масла, нанесение основы под маску, и сама маска. Натуральные составляющие маски воздействуют на волосы по всей длине, увлажняют и восстанавливают их. Для поддержания хорошего состояния волос, процедуру необходимо повторять раз в месяц.

Если не хотите прибегать к помощи специалистов, то всегда можно заменить их отдельными восстанавливающими средствами для домашнего ухода, которые в достатке можно найти в магазинах. Зная, какая именно проблема постигла ваши волосы, вы легко подберете шампуни и маски, которые смогут все исправить.

Шампунь, маска — бальзам и солнцезащитный спрей для волос Hair Seasons Aroma Syrups Milky Dream DEMI Professional

Увлажняющий шампунь бережно и эффективно очищает кожу головы

и волосы. Нормализует гидролипидный баланс кожи головы и придает волосам естественный

блеск. Стимулирует рост волос и предотвращает появление неприятного запаха,

освежает. Маска-бальзам увлажняет и питает структуру волос, обогащает

волосы необходимыми натуральными компонентами, предотвращает спутывание,

снимает статику. Солнцезащитный спрей для волос обеспечивает высокую степень

защиты волос, кожи головы и кожи тела от негативного воздействия UVB и UVA -лучей. Успокаивает кожу головы.

Защищает цвет волос от выгорания на солнце, увлажняет и придает ощущение

свежести.

Alterna

Caviar CC cream 10-in-1 complete correction

Крем-корректор для волос с функциями защиты, увлажнения и восстановления.

Lakme Teknia Color Stay шампунь для окрашенных волос

Шампунь восстанавливает естественный баланс влаги, блеск,

мягкость и эластичность здоровых волос. Помогает дольше сохранить цвет,

замедляя потерю пигмента.

Kevin Murphy Angel Masque маска для тонких, окрашенных и поврежденных волос

Маска восстанавливает волосы на клеточном уровне,

способствует росту новых волос, предотвращает появление секущихся кончиков.

Kydra Secret Professionnel эликсир для волос с экстрактом

яблока

Обеспечивает термозащиту, облегчает расчёсывание, придаёт

мягкость и шелковистость волосам, укрощает и разглаживает непослушные волосы,

придает блеск, восстанавливает и увлажняет волосы, предотвращает появление

секущихся кончиков и действие статического электричества, оказывает

антиоксидантный эффект, защищает цвет.

L'Angelica шампунь-кондиционер

Шампунь смягчает и восстанавливает волосы, давая им блеск и мягкость.

Orofluido Amazonia — шампунь из линейки.

Шампунь подходит для ослабленных и поврежденных

волос, способствует глубокому восстановлению и реконструкции волос.

Oribe кондиционер для увлажнения и контроля

Кондиционер увлажняет волосы, придает зеркальный блеск и смягчает даже самые непослушные локоны.

Wella Fusion интенсивный увлажняющий шампунь и маска

Шампунь интенсивно восстанавливает волосы и увлажняет их. Маска восстанавливает волосы и защищает их от ломкости.

R+Co разглаживающий шампунь

Шампунь для разглаживания поврежденных волос, обеспечивает

контроль и дисциплину.

Gliss Kur шампунь и бальзам

Шампунь для эффективного очищения волос от самых корней с восстановлением и защитой от секущихся кончиков. Бальзам обеспечивает легкое расчесывание, восстановление и защиту волос.

SIM SENSITIVE, Bio Botanical System 4 шампунь

Шампунь нейтрализует воспаления, питает корни волос и является стимулятором для ослабленного кровообращения, чем способствует росту

волос, а также: препятствует выпадению волос; эффективно очищает волосы и кожу

головы.

CHI маска для волос

Восстанавливающая маска глубоко питает локоны, придает им здоровый блеск и гладкость. Она запечатывает чешуйки кутикулы, чем обеспечивает

защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды.

DAVINES энергетический гель

Энергетический гель предназначен для ухода за ослабленной

кожей головы и хрупкими волосами, склонными к выпадению. Стимулирует

микроциркуляцию кожи головы. Служит для профилактики сезонного выпадения волос,

замедляет процесс облысения за счет мощной стимуляции метаболизма. Читайте также: 24 средства, которые помогут привести в порядок волосы в самые короткие сроки