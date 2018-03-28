Как привести в порядок волосы после зимы 

Весна скоро окончательно вступит в свои права, термометр замрет на заветных +20 градусах, а необходимость в теплых головных уборах исчезнет до следующей зимы. К весне нужно быть готовыми во всеоружии, а волосы за долгую зиму могут потерять прежний здоровый и красивый вид. Хорошо, что сейчас, в век, когда бьюти индустрия прогрессирует изо дня в день, есть множество процедур и средств, которые предлагают быстро восстановить пострадавшие волосы и максимально реабилитировать их.
Если подходить к вопросу восстановления волос серьезно, то конечно же, стоит доверить их профессионалам. Мы решили попробовать процедуру направленную на восстановление поврежденных волос и протестировали программу DEMI Composio EQ (легкое питание для нормальных волос) от профессиональной марки японской косметики DEMI Professional. Программа реконструирует волосы, возвращают утраченные вещества и создают новую «псевдокутикулу», которая не дает волосам потерять вновь обретенные полезные элементы. 30-минутная процедура включает в себя: мытье головы, насыщение кератином по длине волос без корней, нанесение масла, нанесение основы под маску, и сама маска. Натуральные составляющие маски воздействуют на волосы по всей длине, увлажняют и восстанавливают их. Для поддержания хорошего состояния волос, процедуру необходимо повторять раз в месяц.
Если не хотите прибегать к помощи специалистов, то всегда можно заменить их отдельными восстанавливающими средствами для домашнего ухода, которые в достатке можно найти в магазинах. Зная, какая именно проблема постигла ваши волосы, вы легко подберете шампуни и маски, которые смогут все исправить.
Шампунь, маска — бальзам и солнцезащитный спрей для волос Hair Seasons Aroma Syrups Milky Dream DEMI Professional
Увлажняющий шампунь бережно и эффективно очищает кожу головы
и волосы. Нормализует гидролипидный баланс кожи головы и придает волосам естественный
блеск. Стимулирует рост волос и предотвращает появление неприятного запаха,
освежает. Маска-бальзам увлажняет и питает структуру волос, обогащает
волосы необходимыми натуральными компонентами, предотвращает спутывание,
снимает статику. Солнцезащитный спрей для волос обеспечивает высокую степень
защиты волос, кожи головы и кожи тела от негативного воздействия UVB и UVA -лучей. Успокаивает кожу головы.
Защищает цвет волос от выгорания на солнце, увлажняет и придает ощущение
свежести.
Alterna
Caviar CC cream 10-in-1 complete correction
Крем-корректор для волос с функциями защиты, увлажнения и восстановления.
Lakme Teknia Color Stay шампунь для окрашенных волос
Шампунь восстанавливает естественный баланс влаги, блеск,
мягкость и эластичность здоровых волос. Помогает дольше сохранить цвет,
замедляя потерю пигмента.
Kevin Murphy Angel Masque маска для тонких, окрашенных и поврежденных волос
Маска восстанавливает волосы на клеточном уровне,
способствует росту новых волос, предотвращает появление секущихся кончиков.
Kydra Secret Professionnel эликсир для волос с экстрактом
яблока
Обеспечивает термозащиту, облегчает расчёсывание, придаёт
мягкость и шелковистость волосам, укрощает и разглаживает непослушные волосы,
придает блеск, восстанавливает и увлажняет волосы, предотвращает появление
секущихся кончиков и действие статического электричества, оказывает
антиоксидантный эффект, защищает цвет.
L'Angelica шампунь-кондиционер
Шампунь смягчает и восстанавливает волосы, давая им блеск и мягкость.
Orofluido Amazonia — шампунь из линейки.
Шампунь подходит для ослабленных и поврежденных
волос, способствует глубокому восстановлению и реконструкции волос.
Oribe кондиционер для увлажнения и контроля
Кондиционер увлажняет волосы, придает зеркальный блеск и смягчает даже самые непослушные локоны.
Wella Fusion интенсивный увлажняющий шампунь и маска
Шампунь интенсивно восстанавливает волосы и увлажняет их. Маска восстанавливает волосы и защищает их от ломкости.
R+Co разглаживающий шампунь
Шампунь для разглаживания поврежденных волос, обеспечивает
контроль и дисциплину.
Gliss Kur шампунь и бальзам
Шампунь для эффективного очищения волос от самых корней с восстановлением и защитой от секущихся кончиков. Бальзам обеспечивает легкое расчесывание, восстановление и защиту волос.
SIM SENSITIVE, Bio Botanical System 4 шампунь
Шампунь нейтрализует воспаления, питает корни волос и является стимулятором для ослабленного кровообращения, чем способствует росту
волос, а также: препятствует выпадению волос; эффективно очищает волосы и кожу
головы.
CHI маска для волос
Восстанавливающая маска глубоко питает локоны, придает им здоровый блеск и гладкость. Она запечатывает чешуйки кутикулы, чем обеспечивает
защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды.
DAVINES энергетический гель
Энергетический гель предназначен для ухода за ослабленной
кожей головы и хрупкими волосами, склонными к выпадению. Стимулирует
микроциркуляцию кожи головы. Служит для профилактики сезонного выпадения волос,
замедляет процесс облысения за счет мощной стимуляции метаболизма. Читайте также: 24 средства, которые помогут привести в порядок волосы в самые короткие сроки