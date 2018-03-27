Еще никто не пробовал: примеряем на звезд новые технологии пластической хирургии

Убрать нависшее веко: безоперационная блефаропластика

Блейк Лайвли

Многие девушки страдают от нависшего или опущенного века. Это может быть врожденной особенностью или результатом возрастных изменений. В обоих случаях проблема заключается в том, что в зоне века собирается излишняя жидкость, взгляд становится тяжелым. Хирургического вмешательства многие боятся. Но есть и другой вариант исправления такого недостатка — безоперационная блефаропластика.

Как проходит процедура: специальные мезококтейли, которые способствуют выведению накопившейся жидкости, вводят в проблемные участки. Безоперационная блефаропластика длится 15-25 минут и проходит практически безболезненно. За одну-две процедуры появляется видимый лифтинг-эффект. Повторную процедуру лучше делать через три-четыре дня, а ее необходимость определяет врач. Результат сохраняется до двух лет.

Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, герпес, инфекционные и воспалительные заболевания кожи в месте коррекции, эпилепсия, нарушение системы свертывания крови.

Сделать лифтинг: круговая подтяжка венотониками

Убрать отечность, сделать черты лица более выразительными и четкими можно и без помощи хирурга. Программа «Скульптурирование лица» представляет собой сочетание дренажной мезотерапии и введения филлеров в необходимых зонах.

Как проходит процедура: сначала проводится дренажная терапия, в результате которой пациент получает видимый лифтинг-эффект, восстановление структуры кожи и избавление от отеков. Затем, если потерян объем в скулах и в височной зоне, ярко выражены носогубные складки и носослезная борозда, необходимо дополнить процедуру инъекциями филлеров. Этот этап позволяет вернуть объем и решить эстетические проблемы. Программа процедуры всегда составляется врачом индивидуально. «Скульптурирование лица» позволяет воздействовать на все проблемные зоны за один прием. Именно поэтому она является достойной альтернативой пластической операции. А результат может продержаться до двух с половиной лет.

Изменить форму носа: безоперационная ринопластика

Подкорректировать незначительные дефекты формы носа, сделать его ровным и аккуратным можно без специальной операции, после которой проходит длительный период реабилитации. Безоперационная ринопластика позволяет уменьшить объем мягких тканей (кончика, крыльев или же длины), убрать горбинку спинки носа и скорректировать прямую и широкую спинку. Конечно, кардинально поменять форму носа таким способом не получится, но сделать эстетический вид более привлекательным — запросто.

Как проходит процедура: с помощью инъекций в проблемные зоны вводятся препараты, которые уменьшают подкожно-жировую клетчатку, убирают отек и лишнюю жидкость. Эту процедуру стоит делать с интервалом в семь-десять дней. Количество сеансов определяет специалист, в среднем курс состоит из двух-трех процедур, а эффект длится от года.

Благодарим эксперта за помощь при подготовке материала. — Принцип всех перечисленных методик базируется на безоперационных и малоинвазивных мезотерапевтических процедурах, требующих минимум времени. Главный плюс: короткий период реабилитации.

Ольга Мороз , автор инъекционных методик омоложения, главный врач «Клиники эстетической медицины Ольги Мороз»

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