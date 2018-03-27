Косметика с AliExpress: что стоит заказать, а что обходить стороной

Вокруг косметики из китайского интернет-магазина AliExpress ходит немало споров. Причина — огромный ассортимент и смешные цены. Одни убеждены, что на сайте нет ничего стоящего, а качество оставляет желать лучшего, а другие — что нужно просто уметь искать. И действительно, на AliExpress есть немало интересных товаров достойного качества за сущие копейки. Чтобы облегчить тебе поиски, мы разделили товары на две категории и привели реальные примеры. Представляем список того, что стоит заказать в магазине, а от какой покупки лучше воздержаться.

Что стоит заказать: Проявляющиеся помады

Прозрачные помады с цветочками и без, которые проявляют цвет прямо на губах, — это то, что действительно стоит заказать на AliExpress. Во‑первых, это красиво. Во‑вторых, именно китайцы преуспели в создании таких помад. В-третьих, эффект тебя непременно порадует: привлекательный розовый оттенок губ останется с тобой надолго. Благодаря комфортной текстуре тебе захочется наносить помаду снова и снова. Жидкие матовые помады от конкретных продавцов

Чего на AliExpress в избытке, так это матовых помад. Но будь осторожна! Внимательно читай отзывы: несмотря на схожую упаковку, их качество может быть разным. Поэтому имеет смысл заказывать проверенную косметику у проверенных продавцов. Полезные бьюти-гаджеты

AliExpress — это просто кладезь полезных вещей, глядя на которые задаешься вопросом: и как я жила без этого раньше? Мини-флакон для твоего любимого парфюма, простые и силиконовые спонжи для макияжа, спиральки-бигуди для волос, пинцет с подсветкой, щеточка для чистки кистей, трафарет для стрелок, губка для умывания конняку — лишь малая часть списка действительно классных бьюти-гаджетов. Бальзамы, блески и тинты для губ На сайте можно найти немало приятных и легких средств для губ. К примеру, бальзам в серебряном футляре с ароматом лимона питает губы не хуже, чем дорогостоящий аналог; блески содержат большое количество мелкого глиттера и смотрятся просто невероятно; а тинты в оригинальной упаковке подарят естественное покрытие на целый день. Гель Алоэ вера

Гель Алоэ вера превосходно увлажняет и успокаивает кожу. При выборе средства обращай внимание на процентное содержание алоэ — чем выше, тем лучше. Блестящие подводки для глаз и пигменты

Все, что касается блесток, можно смело брать. Блестящие подводки, тени и пигменты порадуют тебя качеством и эффектом. Сияй и будь в тренде! Кисти для макияжа

На AliExpress представлен широкий ассортимент силиконовых кистей, которые прекрасно справятся с нанесением как сухих, так и жидких косметических средств. Патчи

Кожа вокруг глаз первая выдает признаки старения, поэтому требует особенного ухода. Коллагеновые патчи — хит среди покупательниц. 10−20 минут — и можно забыть об отеках, мешках и темных кругах под глазами! Кремы для рук Ароматные кремы для рук в симпатичной упаковке — милое баловство, но почему бы и нет? Лаки для ногтей

На сайте можно заказать довольно качественные лаки от Born Pretty. Широкая палитра оттенков и модные эффекты определенно стоят твоего внимания. Что заказывать не стоит: Тональные средства

К выбору продуктов, которые наносятся непосредственно на кожу лица, нужно подходить крайне осторожно. Поэтому тональные кремы, пудры и консилеры с AliExpress — не лучший вариант. Палетки и стики для контуринга

Палетки для контуринга с AliExpress — отдельный разговор. Их состав не вызывает доверия, девушки в отзывах нередко упоминают странный запах и текстуру. Вывод: лучше остаться без контуринга, но со здоровой кожей. Кремы и сыворотки для лица

Среди ухаживающих средств для лица на AliExpress есть достойные варианты, но как угадать, что тебе попадется фабричный Китай, а не подделка? Конечно, можно рискнуть, но не забывай, что крем напрямую контактирует с нежной кожей лица. Ну и не стоит ждать чуда, которое демонстрируют некоторые рекламные картинки. Черные маски

Агрессивная реклама Black Mask или «Черной маски» в социальных сетях поражала своим масштабом и вызывала интерес. Но стоит ли игра свеч? Не думаем. Продукт с уверенностью можно назвать бестолковым, а если не повезет с маркой и составом — опасным (маска может застыть на коже и даже оставить ожоги). Сомнительные бьюти-гаджеты

Ваакумный очиститель пор, опасные иголки для удаления несовершенств кожи и прочие странные гаджеты лучше обходить стороной. Например, использование «пылесоса» для пор не только не принесет желаемого результата, но еще и может повредить сосуды, разнести инфекцию или оставить синяки. Некачественные помады

Если в отзывах слишком много отрицательных оценок (больше ста) — значит, с помадой не все так хорошо. Возможно, она осыпается, впечатывается намертво в губы или больше напоминает гуашь. Туши для ресниц

В основном туши с AliExpress — это некачественные подделки известных продуктов масс-маркета. Наборы косметики

А можно все и сразу? Не думаем, что это хорошая идея. В наборы входит много разной косметики, но ее качество — под вопросом. То же самое касается и огромных палеток для макияжа (абсолютно бесполезная вещь, которая будет пылится на полке). Средства для защиты от солнца

На сайте предлагаются средства с очень высоким уровнем SPF. Выглядит соблазнительно, но действительно ли они защитят кожу от солнечных лучей? Проверять, сгоришь ты или нет, не советуем. Все-таки это существенный риск для здоровья. Все для похудения

Чудо-пластыри и прочие гаджеты для похудения — пустая трата времени. А для самых отчаянных предлагается даже крем с перцем. Кремы для депиляции

Кремы для депиляции могут оказывать агрессивное воздействие на кожу. Кроме того, есть риск ее сжечь. Тебе это надо? Лучше купить проверенное средство в соседнем магазине.