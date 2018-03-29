Ученые нашли способ победить алкоголизм

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Названы неожиданные причины прыщей 

МедикФорум 1 час назад
Фото: depositphotos.com
К появлению прыщей на лице ведут не только изменения в гормональном фоне организма, хотя они и являются самой известной причиной акне. Проверьте себя: знаете ли вы о других факторах, способных испортить внешность?
В частности, по мнению дерматологов, к появлению прыщей может приводить любовь к соленой, острой или сладкой пищей, а также употребление молочного (не путать с кисломолочным!) и мучного. Выяснить, что именно портит кожу, можно опытным путем исключения и наблюдения за реакцией организма.
Также могут вызывать акне средства для волос, содержащие слишком агрессивные для кожи ингредиенты.
После использования шампуней, кондиционерой и других продуктов для ухода за волосами нужно обязательно ополаскивать кожу чистой водой и следить за тем, чтобы они попадали только на локоны.
Если женское лицо контактирует с мужской щетиной и бородой, риск высыпаний на коже тоже резко повышается. Могут возникнуть шелушение, раздражение — все это следствие попадания на кожу разных, чуждых бактериям на ней микрочастиц с мужских волосков.
Помимо этого, дерматит может спровоцировать стиральное средство, которое используется для постельного белья и одежда.
Чтобы защитить кожу, используйте порошки и кондиционеры без ароматических отдушек и без резкого химического запаха.
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