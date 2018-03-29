Ученые нашли способ победить алкоголизм

Названы неожиданные причины прыщей

К появлению прыщей на лице ведут не только изменения в гормональном фоне организма, хотя они и являются самой известной причиной акне. Проверьте себя: знаете ли вы о других факторах, способных испортить внешность?

В частности, по мнению дерматологов, к появлению прыщей может приводить любовь к соленой, острой или сладкой пищей, а также употребление молочного (не путать с кисломолочным!) и мучного. Выяснить, что именно портит кожу, можно опытным путем исключения и наблюдения за реакцией организма.

Также могут вызывать акне средства для волос, содержащие слишком агрессивные для кожи ингредиенты.

После использования шампуней, кондиционерой и других продуктов для ухода за волосами нужно обязательно ополаскивать кожу чистой водой и следить за тем, чтобы они попадали только на локоны.

Если женское лицо контактирует с мужской щетиной и бородой, риск высыпаний на коже тоже резко повышается. Могут возникнуть шелушение, раздражение — все это следствие попадания на кожу разных, чуждых бактериям на ней микрочастиц с мужских волосков.

Помимо этого, дерматит может спровоцировать стиральное средство, которое используется для постельного белья и одежда.

Чтобы защитить кожу, используйте порошки и кондиционеры без ароматических отдушек и без резкого химического запаха.