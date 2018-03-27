В кожном диспансере Рязани будут выявлять рак на ранней стадии

В Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере приобрели новое оборудование, сообщает пресс-служба регионального минздрава . В диспансере появились три эпилюминисцентных дерматоскопа Heine delta 20+ экспертного класса. Новое оборудование позволит внедрить дерматоскопическое исследование в диагностике новообразований кожи.

По данным медиков, доля лиц с обоснованным клиническим подозрением на наличие злокачественных новообразований кожи от общего числа лиц, проходящих диагностику, увеличилось почти на 140%. Приобретенное оборудование позволяет выявлять опасное заболевание на ранней стадии с дальнейшим направлением пациента на более углубленное обследование и консультирование у онколога.