Ногти мисс Гомез обсуждают сейчас больше, чем их расставание с Бибером

Началось все с того, что мастер маникюра Селены, Том Бачик, выложила в профиль фото. На нем красовались ногти необычного синего цвета. Называется он, кстати, «бесконечно синий». И, как уже понятно, были это ногти Гомез. С таким лаком её замечали уже не раз. И поклонники задумались, не передаёт ли Селена им тайные послание?

У селенаторов есть два предположения. Первое-сериал «13 причин почему». Героиня, покончившая жизнь самоубийством, пометила кассеты именно таким лаком. В этот же цвет была одета и героиня самой Селены — Ханна Байкер— в день своей смерти. Может, Селена намекает на фанатам на приближающийся второй сезон?

Вторая версия, как уже все догадались, связана с Джастином Бибером . Казалось, все уже смирились с их расставанием, как Селена подкидывает новый повод для сплетен. Поклонники пары уверены, они вместе! А синий лак — подтверждение, ведь именно такого цвета машина певца.

Неизвестно, действительно ли цвет лака Селены хранит какую-то тайну, или ей просто нравится цвет. Если первый вариант все же верный, какую теорию выберите?