Алике Смеховой 50: как ей удается выглядеть на 15 лет моложе?

Алики Смеховой сегодня юбилей — актрисе, дочери Вениамина Смехова (77), исполнилось 50 лет. По словам Алики, она довольна своим возрастом. Артистка с утра опубликовала в Instagram праздничное фото, сопроводив его следующей подписью:

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед Ним?

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 26 Мар 2018 в 10:33 PDT Поклонницы актрисы часто отмечают, что она выглядит значительно моложе. В чем секрет ее красоты? На самом деле он далеко не один. Актриса на протяжении всей жизни тщательно следит за фигурой и состоянием кожи. И с удовольствием делится своими правилами. Например, Смехова уже давно старается не есть жареное и продукты с глютеном:

Но главное мое правило — не есть после семи вечера! Ем часто, небольшими порциями. Голодать ни в коем случае нельзя — потом тянет съесть побольше.

Кроме того актриса каждую неделю посещает косметолога. по ее словам, ухаживать за кожей с помощью профессионалов нужно начинать уже в тридцать лет, иначе будет поздно:

Минимум раз в неделю я обязательно посещаю косметолога. А еще постоянно пробую всевозможные процедуры, сейчас ведь столько новинок появляется!

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 27 Янв 2018 в 1:18 PST Что касается фигуры, артистка не пропускает тренировок в зале, а после обязательно идет в бассейн. И, конечно, не последнюю роль играет позитивное отношение к жизни, ведь оптимисты, как любит повторять Алика, живут дольше пессимистов.

Поклонники в течение всего дня поздравляют любимую актрису и маму двоих сыновей с днем рождения: «Алика, с днем рождения! Женского счастья и вдохновения?вам», «Хочу сказать, что вам не дашь 50, а все 35. Вы выглядите молодо. Вы просто супер! С юбилеем!», «С Днем рождения, Алика! Огромного счастья Вам, здоровья, новых прекрасных ролей!❤️Вы НЕВЕРОЯТНО красивая Женщина!».

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 24 Мар 2018 в 2:21 PDT Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 7 Мар 2018 в 2:01 PST