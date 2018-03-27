5 эффективных домашних масок для лица

Несмотря на огромный выбор готовых косметических масок для лица в магазинах, многие до сих пор отдают предпочтение проверенным годами домашним средствам. Почему? Во‑первых, маски, приготовленные своими руками, порой куда эффективнее покупных. А во-вторых, ты точно знаешь, что наносишь на лицо, ведь все ингредиенты ты отбирала и смешивала сама.

Среди поклонников «натурального» — писатель и модель Алла Лагутина. Мы попросили ее поделиться с нами своими секретами сибирских рецептов красоты и советами по уходу за кожей лица, проверенными на личном опыте.

«Я родилась и выросла в Сибири. В те времена не было такого разнообразия масок для лица, как сейчас. Поэтому домашние уходовые средства были скорее вынужденной мерой, чем стремлением использовать исключительно натуральные ингредиенты. Однако и в наши дни многие отдают предпочтения маскам, изготовленным собственноручно, поскольку только в этом случае можно быть на 100% уверенными в их составе и качестве. Главное, что при этом нужно обязательно учитывать, — это отсутствие аллергии на природные компоненты. Поделюсь с вами секретами масок из моего детства, а также новыми рецептами, от которых я вижу реальный результат». Маска из соды

Про эту маску мне рассказала мама. Еще во времена своего юношества она боролась с недостатками кожи при помощи уникальных очищающих и скрабирующих свойств соды. Курс применения такой маски составляет от одного до трех месяцев.

Рецепт: необходимо смешать 1 чайную ложку соды и теплый мед, чтобы получилась пластичная масса. Подержать на лице 20 минут, потом смыть водой. Если хотите добавить эффект осветления кожи, можно добавить одну-две капли лимонного сока. Учтите, что эта маска не подходит тем, у кого аллергия на мед. И с осторожностью ее должны использовать обладательницы тонкой, сухой и чувствительной кожи.

Эффект: маска хорошо очищает, удаляет излишки жира, снимает воспаления, избавляет от угрей и прыщей, сужает поры, улучшает цвет лица, способствует регенерации и омоложению клеток.

Важно! Мед должен быть именно теплым! При нагреве свыше 45 °C он теряет все свои полезные свойства, более того, становится канцерогенным. Маска из куриного яйца

Еще один рецепт из моего сибирского прошлого. Такая маска отлично заменяет современные маски-пленки, а эффект от нее заметен уже после первого применения.

Рецепт: нужно разбить яйцо, отделить белок от желтка и нанести белок на все лицо (избегая области глаз с наиболее нежной кожей). Держать 15−20 минут, после чего смыть прохладной водой. Поскольку белок обладает стягивающими свойствами, такое средство не подойдет женщинам, у которых сухая или склонная к раздражениям кожа.

Эффект: маска убирает жирный блеск, суживает расширенные поры, помогает избавиться от камедонов, делает кожу упругой, подтянутой и бархатистой, подсушивает воспаления. Увлажняющая маска из халвы

Из новых масок могу посоветовать отличное средство из халвы. Звучит странно, но объясняется все просто: в этой любимой многими восточной сладости содержатся большое количество растительных жиров, необходимые коже пищевые кислоты, протеины, глюкоза, минеральные соли, витамины и микроэлементы.

Рецепт: нужно растереть небольшой кусочек халвы, добавить немного воды и перемешать до образования кашицы. Средство нужно держать на лице не менее 30 минут, затем смыть водой комнатной температуры. Маску стоит с осторожностью применять девушкам с жирной кожей.

Эффект: маска способствует регенерации клеток, омолаживает кожу и защищает ее от преждевременного увядания, разглаживает морщинки, хорошо увлажняет. Маска из зубной пасты

Дома можно изготовить маски для всех типов кожи и избавиться от многих проблем. Отличное средство от прыщей — маска из зубной пасты.

Рецепт: любую зубную пасту нужно равномерным нанести на лицо нетолстым слоем, причем неважно, на мокрое или сухое (область вокруг глаз избегаем!), оставить на 3 минуты, а затем смыть теплой водой. Маска не подходит для чувствительной кожи и в случае аллергических реакций на компоненты зубной пасты.

Эффект: маска оздоравливает, очищает и восстанавливает кожу, эффективно борется с прыщами, удаляет черные точки, делает лицо молодым и подтянутым.

Важно! Использовать такую маску можно не чаще 1 раза в неделю. Усилить очищающее воздействие можно, если после нанесения пасты осторожно помассировать лицо мягкой щеточкой. Дрожжевая маска

Теперь настал черед одной из самых популярных и любимых многими масок — дрожжевой. Дрожжи богаты витаминами, микро— и макроэлементами, органическими кислотами, полисахаридами и липидами. Маска подходит для всех типов кожи, но совершенно волшебное действие оказывает при наличии акне, камедонов, в случае сухости и обезвоженности, при снижении эластичности и тургора кожи.

Рецепт: перемешать 10 грамм дрожжей с кефиром или простоквашей, нанести маску на лицо, подержать 20 минут, а затем смыть водой.

Эффект: маска обеспечивает глубокое очищение уже с первого раза. Кроме того, она улучшает состояние проблемной кожи, подсушивает воспаления, сужает поры, замедляет процессы старения, тонизирует, способствует синтезу коллагена, разглаживает морщины.

И еще мой личный совет для всех: никогда не улыбайтесь, пока не смоете маску с кожи. Все мимические мышцы лица должны быть полностью неподвижны, иначе вы рискуете только углубить морщины. Лучше лечь и расслабиться. Всем красоты!