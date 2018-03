Рианна представила новое бьюти-средство!

В прошлом году Рианна презентовала собственный косметический бренд Fenty Beauty. Казалось, что бьютиголиков сложно чем-то удивить, но сияющие консилеры и хайлайтеры попали в самое сердце и быстро оказались sold out. На днях певица рассказала о новом средстве, которое вот-вот поступит в продажу в официальном интернет-магазине бренда.

Новинка от Fenty Beauty — это шиммер Body Lava — первое средство для тела, выпущенное Рианной. Для презентации звезда традиционно выбрала Instagram, между делом заметив в stories, что свой флакон Body Lava, она уже практически использовала.

Продажи шиммера для тела стартуют 6 апреля. Средство будет доступно в двух оттенках: Brown Sugar и Who need the clothes. Оба — супер мерцающие и напоминают жидкую версию хайлайтера Killawatt Freestyle Highlighter — еще одного бестселлера бренда.