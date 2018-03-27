Увлажнение: 15 сывороток с моментальным эффектом

Как использовать сыворотки с ретинолом и какие компоненты в составах уходов творят чудеса? Редакторы BeautyHack (и их мамы) рассказывают о лучших средствах для молодой и возрастной кожи.

Антивозрастная эссенция Essence, Sensai

Все мои знакомые бьютиголики делятся на две группы: кто средства Sensai обожает и кто их не пробовал. Марка японская (японцы, к слову, в принципе плохого в уходе не делают), а основной компонент средств — шелк. Тут просится маленькая бьюти-притча. В 1930 году Санджи Муто, управляющий текстильной компанией Кanebo (сегодня Sensai — часть концерна), отметил, что руки женщин, работающих на шелковой мануфактуре, всегда гладкие. Наблюдательность господина Муто привела к исследованиям особенностей шелка, а те к открытию фиброина — вещества, способного удерживать в коже в семь раз больше влаги.

Сыворотку Essence я тестировала в семь часов снежного серого утра — и больше всего мне хотелось залезть обратно в одеяльный кокон и спрятать там свое, мягко говоря, не бодрое лицо. И тут — эта живительная роса! По консистенции сыворотка похожа на сильно растопленный мед, не вода (не люблю такие), но и не липкая тянучка. Увлажнение моментальное, но при этом средство не проваливается в кожу — раз и нету (я такой эффект не люблю), а постепенно впитывается, в среднем минут за 5-7. И после полного впитывания двойная радость: не только реально ощутимое увлажнение, но и заметное разглаживание всех подушечных следов и прочих неровностей. А еще она не требует от вас крема той же марки — я нанесла сверху свой обычный La Mer и они прекрасно подружились, без всяких катышков или красноты. Непременно использую весь тюбик — чтобы проверить не только экспресс-свойства, но и долгосрочный anti-age эффект.

Цена по запросу

Сыворотка Phloretin CF, SkinCeuticals

Бренд Skinceuticals придумал американский ученый доктор Шелдон Пиннел в 1994 году. Ему принадлежит патент Университета Дьюка на антиоксидант. В 1999 году SkinCeuticals выпускает Serum 10 и Serum 15 — первые стабилизированные средства с местным антиоксидантом на основе L-аскорбиновой кислоты. Девиз бренда — «предупреждать, защищать, корректировать», поэтому свое средство может найти каждый.

Кремы бренда люблю и почитаю уже давно, а вот про сыворотки SkinCeuticals впервые услышала от певицы Юлианны Карауловой — она особенно хвалила Ferolic (полную косметичку звезды можно посмотреть здесь).

Я же попробовала антиоксидантную сыворотку Phloretin CF. Привлек состав с чистой 10%-й L-аскорбиновой и феруловой кислотами и флоретином. Какое действие оказывает сыворотка? Я наносила по утрам пару капель на лицо — за 5-10 минут тон и текстура кожи выравниваются, и вы готовы к нанесению тонального крема. После бессонных ночей и перелетов теперь это мое sos-средство: сыворотка освежает цвет лица и снимает отечность. Нужное количество средства набирается пипеткой за один раз, наношу вбивающими движениями на кожу. Средство быстро впитывается и хорошо увлажняет.

Цена: 10675 руб.

Лифтинговая сыворотка Lifting Serum, Cholley

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Все средства с пометкой «лифтинг-эффект» я отправляю на тест маме, которая либо щедро рассыпается комплиментами относительно новой чудо-банки, либо отрезает короткое «ну такое…». С Cholley я прямо-таки бежала к ней с горящими глазами, неся перед собой сыворотку от знакового бренда. А перед тем, как вручить ее, прочитала короткую лекцию о бренде. У его истоков стоит швейцарский доктор Жюль Луис Массе, который посвятил жизнь изучению целебных свойств растений, придумал особый метод экстрации активных компонентов, чтобы при попадании на кожу они максимально сохранили свои свойства. С 1990 года компания Methode Cholley владеет лабораторией Жюля и производит все средства под брендом Cholley на основании его исследований. Марка Cholley — профессиональная, уходы на основе этих швейцарских средств делают во многих уважаемых клиниках Москвы (например, Beauty Embassy Boutique) и советуют не менее уважаемые косметологи.

В общем, эффекта от средства мы ждали вдвоем. Вердикт вынесли через пару недель: стоит того, чтобы пополнить ваши самые сокровенные бьюти-запасы. Средство в формате спрея (что экономично): делаете пару «пшиков» и вбиваете легчайшую сыворотку в кожу. Она охотно ее впитывает за 5 минут (чем суше, тем быстрее) и моментально освежается и смягчается. Мама отметила, что кожа сразу становится очень гладкой, а потом еще и с благодарностью впитывает дневной и ночной кремы. Я наносила сыворотку утром и вечером: очень удобный формат, вы можете использовать ее хоть в зале ожидания аэропорта, нет пленки на коже (она не появляется и с утра — для меня это впервые), зато есть светящаяся кожа и как будто подтянутый овал лица.

Сказать об anti-age эффекте я смогу через пару месяцев, то уже сейчас понятно, что состав с олигопептидами, гиалуроновой кислотой и фирменными для Cholley биокомпонентами (экстрактами конского каштана, ромашки, хвоща, лапчатки, розмарина) работает в нужном направлении.

Цена: 9000 руб.

Совершенная сыворотка Sublime Skin Serum, [comfort zone]

Эффект от антивозрастной сыворотки Sublime Skin от [comfort zone] я ощутила после первого же применения — кожа стала такой подтянутой, что я задумалась, не пора ли всерьез переходить на anti-age средства. Возможно, «виновница» такого волшебного эффекта — особая запатентованная технология Archi-Lift, благодаря которой овал лица становится более четким, а кожа — упругой и эластичной.

У средства отличный состав — 92% ингредиентов природного происхождения. Здесь и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, помогающая коже оставаться увлажненной, и компоненты с красивыми названиями и эффективным воздействием — ланцетолистный подорожник и пион молочноцветковый.

Наношу сыворотку утром и вечером после очищения и перед нанесением увлажняющего крема и наслаждаюсь гладкой кожей и ровным цветом лица круглые сутки.

Цена по запросу

Сыворотка для молодости взгляда LiftActiv Serum Eyes & Lashes, Vichy

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Когда марки выпускают универсальные средства, это не может не радовать — согласитесь, не у всех есть время на длительную бьюти-рутину. Благодаря сыворотке от Vichy теперь можно совместить уход за зоной вокруг глаз и ресницами — причем, сделать это смогут даже обладательницы чувствительной кожи (средство гипоаллергенно и протестировано офиальмологами).

В составе — рамноза, способствующая выработке собственного коллагена и эластина, всем нам известная гиалуроновая кислота (читали наши «30 фактов» об этом компоненте?) и светоотражающие частицы, превращающие вас в выспавшегося человека. Не обошлось и без керамидов — именно они укрепляют ресницы, поэтому не забудьте массирующими движениями нанести сыворотку и на них.

Цена: 2373 руб.

Выравнивающая база от морщин «Жидкий шелк» Instant Wrinkle Smoothing Base, Soskin

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Если хотите ощутить мгновенный wow-эффект от ухаживающего средства берите 2-в-1 — сыворотку, выступающую и в роли базы под макияж. «Жидкий шелк» от французского бренда Soskin — как раз из таких, и название свое получила неспроста. Средство работает сразу по нескольким направлениям: заполняет морщинки, выравнивает рельеф кожи, делает поры менее заметными и улучшает цвет лица. Благодаря шелковистой текстуре легко распределяется по коже даже в самых минимальных количествах — хватит одной капли. Именно разглаживающие способности и делают средство идеальной базой под макияж — тональный крем ложится безупречно, а благодаря гиалуроновой кислоте кожа будет надежно увлажнена в течение дня. Но обратите внимание: для получения желаемого эффекта базу необходимо наносить поверх дневного крема, а не наоборот.

Цена: 4360 руб.

Антиоксидантный концентрат молодости LiftActiv, Vichy

Зима (ну или ненаступающая весна) — идеальное время для использования этой сыворотки. Специалисты Vichy предупреждают: LiftActiv лучше не наносить, если вы собираетесь находиться на солнце. Если же сыворотка все-таки есть у вас на коже, используйте поверх крем с SPF 15 минимум. Другое дело — ночь. В это время средство лучше усвоится кожей, а утром вы спокойно смоете его остатки.

Главное обещание от производителя — концентрат придает коже здоровое сияние. И это действительно так! За месяц использования (ровно за такой срок баночка закончилась) кожа постепенно приобретала здоровый и отдохнувший вид. Внешне сыворотка напоминает воду и наносить ее нужно очень быстро, чтобы не впиталась в кожу рук.

Поры средство не забивает, но может пощипывать, если на коже есть ранки. Конечно, через месяц мелкие морщинки никуда не исчезли, но свежесть лица на 100% компенсирует все обещания.

Цена: 965 руб.

Восстанавливающая сыворотка Intensive Repair Essence, Egia

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова:

Косметика Egia — итальянская, но ее сердце и мозг сосредоточены в другой стране — Швейцарии. Именно там с 1989 года находится лаборатория, где и создаются инновационные компоненты марки.

Тем, кто любит тяжелую артиллерию (и насыщенный состав средств), сыворотка обязательно понравится: содержит уникальный антивозрастной Egia E. C. A. -3 комплекс, связанный со стволовыми клетками яблока, заключенными в липосомы, и передовой увлажнитель Amidospher. Именно этот микс защищает кожу от стресса и препятствует фотостарению. Стволовые клетки яблока отвечают за самообновление кожи, а ферменты сахаромицетов, которые являются источниками микроэлементов, необходимы для протекания биохимических процессов в коже.

Текстура сыворотки больше напоминает крем, поэтому наносится легко и дискомфортных ощущений не оставляет. После обязательно используйте крем — так он быстрее и лучше впитывается, кожа еще более увлажненная, а эффект от крема сохраняется в течение дня.

А еще производитель утверждает, что сыворотку можно использовать вместе с аппаратными методиками, но это доверьте профессионалу. Кстати, в России средства Egia доступны только в медицинских центрах и салонах красоты — +50 очков к уровню доверия к бренду.

Цена: 5790 руб.

Сыворотка с витамином C Energising essence, Egia

В межсезонье мое лицо выглядит тусклым и уставшим, поэтому я «привожу его в чувства» витамином C, который нужен не только организму в целом, но и коже в частности. Я пробовала много разных кремов и сывороток с этим активным компонентом, но моментальный результат увидела только от сыворотки Egia.

В средстве итальянского бренда прекрасно все — от нежной текстуры, благодаря которой оно мягко распределяется по коже, до эффекта: кожа становится шелковой. Наношу сыворотку на ночь после тоника, и утром кожа выглядит отдохнувшей и свежей.

Заметила и накопительный эффект — пользуюсь сывороткой около месяца и уже забыла про сухость и шелушения. Состав помогает поддерживать естественный водный баланс кожи. А уникальный комплекс E. С. А. -3 обладает антиоксидантным действием, который предупреждает старение кожи: клетки сами собой активизируются и повышают иммунитет кожи (как и витамин C повышает иммунитет нашего организма).

Цена: 7850 руб.

Сыворотка Skin Brightener, Retinol

Тестировала smm-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Прежде, чем я расскажу вам об эффективной сыворотке от ведущего американского бьюти-бренда, важное отступление: за несколько месяцев до и во время беременности и лактации откажитесь от использования средств с ретинолом. Есть множество исследований, которые связывают витамин А с развитием патологий у плода, — об этом вам скажет любой грамотный косметолог. Плюс, производители всегда предостерегают об этом в инструкциях к средствам с ретинолом. Такой же список противопоказаний есть и на упаковке сыворотки Skin Brightener.

Но а тем, кого это сейчас не касается, я все-таки советую это средство от Retinol. Попробовав сыворотку первый раз, я не особенно впечатлилась: аромат кажется слишком насыщенным, текстура (не забудьте встряхнуть перед применением) очень жидкая и при этом маслянистая. Наносить неудобно, но я неделю кропотливо использовала средство утром и вечером и, бинго, увидела результат! Тон стал ровнее, эмульсия действительно осветлила кожу, и в целом она стала благодарно принимать порции бьюти-эликсира каждый день. Ретинол в составе поддерживают витамины Е и С, глицерин и экстракт зеленого чая — получается ударная порция увлажнения и питания с осветляющим финишем!

Антивозрастной биоармирующий сывороточный концентрат Mezolux, Librederm

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова:

Мало кто в 22 года думает об использовании антивозрастных средств. Я же считаю, что начинать нужно с малого, не нырять в пучину тяжелого люкса, а деликатно «удобрять» кожу средствами с базовыми компонентами, что называется, на будущее. Именно с такими мыслями я и открывала свой первый anti-age уход от российского бренда Librederm. Марка выпустила серию Mezolux, в которую вошли 15 средств, щедро сдобренных шестью активными концентратами против старения кожи (антивозрастной, миорелаксант, антистресс, лимфодренаж, детокс и осветляющий) — все они созданы на основе микроводорослей моря Ируаз.

У биоармирующей сыворотки несколько задач: восстановить коллаген— эластиновый каркас, укрепить внеклеточный матрикс, улучшить микрорельеф кожи, ускорить процесс обновления кожи. Расскажу как эти задачи решаются на молодой 22-летней коже: при регулярном использовании (дважды в день) средство каждый раз будет приводить вас в чувства после очередного недосыпа, уберет отеки и освежит лицо. Не этого ли все мы хотим от чудо-средства? Рекомендую!

Цена: 1470 руб.

Сыворотка Самоомоложение активатор лифтинг-эффекта от 46 лет, Черный Жемчуг

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Вы удивитесь, но марке «Черный Жемчуг» уже 22 года и на нее до сих пор полагаются наши находчивые мамы, на себе опробовавшие все прелести бьюти-дефицита. Шутки, а первый крем, произведенный в 1996 году, произвел настоящую революцию в косметической сфере России. В 2005 бренд пережил некоторые изменения и пополнился тремя новыми линиями: «Упругость», «Лифтинг», «Аквабаланс». И в них, друзья, есть достойные экземпляры! Например, сыворотка «Самоомоложение», которую кропотливо тестировала моя мама, нанося строго по инструкции 2 раза в день утром и вечером. Основа средства — Self-complex, который запускает процесс самостоятельной выработки клетками коллагена, гиалурона и эластина. За счет этого преображается кожа (светится и уплотняется) и уменьшаются видимые признаки старения. Итог двухнедельного эксперимента: здоровый цвет и отсутствие отеков. Конечно, чудес от сыворотки не ждите, но в качестве поддерживающего ухода она хороша.

Цена: 250 руб.

Сыворотка для области вокруг глаз Refining Eye Serum, Kanebo

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская:

Хотите избавиться от кругов под глазами, но не знаете, какое средство выбрать, — доверьтесь японцам. Они давно научились побеждать время, выпуская средства для разных типов кожи с разными потребностями. Этой весной бренд Kanebo представил новинки для измученной холодами и стрессами кожи — пудру для умывания, сыворотку для протирания кожи и волшебную сыворотку для зоны вокруг глаз, стирающую усталость, как ластиком.

Последнюю рекомендуется использовать как завершающий этап ухода за кожей — перед нанесением макияжа. Вместе со следами усталости стираются и мелкие морщинки — благодаря формуле с экстрактами солодки, водяного кресса и японской мушмулы. Кожа мгновенно становится увлажненной — но не переборщите, одного нажатия на белоснежный дозатор будет достаточно.

Цена по запросу

Сыворотка Blue Serum Eye, Chanel

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Это новинка Chanel, которая появилась в классической линии Blue Serum только в этом году. Пресс-релиз говорит нам, что компоненты для нее собирали аж в голубых зонах планеты (а их всего четыре в мире, и, говорят, люди в них живут на 10 лет дольше). Так в составе сыворотки появились экстракты зеленого кофе, оливок и смолы мастикового дерева. На новинку специалисты Chanel возложили непосильную задачу: повысить упругость кожи вокруг глаз и уменьшить синяки.

Я наношу средство похлопывающими движениями каждое утро и вечер на очищенную кожу вокруг глаз. У сыворотки легкая текстура — она быстро впитывается и не оставляет липких следов на коже. Затем привычная схема ухода, которую завершает крем для кожи вокруг глаз. Результат такой бьюти-атаки — полное отсутствие отеков и визуальное уменьшение синяков (как избавиться от них навсегда, мы рассказывали тут).

Цена: 5230 руб.