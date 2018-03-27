Банки без обманки: средства недели от Ксении Вагнер

Теплый зеленый аромат, детокс-мыло с маслом косточек сахалинской малины, сркаб с текстурой повидла и другие открытия недели креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер @kseniavagner.

Северное мыло-детокс на основе активированного угля, Natura Siberica

В черном-черном городе на черной-черной улице… Бьюти-ужастика не будет: на деле мыло, похожее на сажу, очищает на 10 из 10. Спонж наощупь как камешек — пока не намочишь.

Потом размякает, но, честно говоря, из-за своей супер-плотности пенится средство не очень хорошо. Мне удалось превратить густую «чернушку» в относительно воздушное мыло с третьего захода. Состав, как всегда у Natura Siberica, в жанре «широка страна моя родная» — масло косточек сахалинской малины, масло сибирского кедра и другие натуральные компоненты. Для чувствительной кожи всю эту флору не советовала бы. На моей нормальной — реально хорошее очищение и пышущая розовость как после бани. Ах да, еще — пахнет очень вкусно.

Аромат Green Wheat&Meadowsweet «Пшеница и Таволга», Jo Malone

Зеленое волшебство — из традиционной весенней лимитированной коллекции English Fields. Это не просто зелень — это самый ее сок, пьянящее безумие откуда-то из детства, со старой дачи, где в жару косили траву, разогретую солнцем и обсыпанную пыльцой.

Лично для меня большинство зеленых ароматов холодные, про свежесть и водопады, росу и сорбет, льдинки в мохито и первый утренний прыжок в бассейн. А этот — теплый! Зелень, но мягкая, обволакивающая, без холода и хруста.

Кушон Liquid BB Creme Au Ginseng, Baby skin effect, Clair, Erborian

Подробно можно разглядеть его в новом выпуске #БанкиБезОбманки_видеоблиц, но если коротко — это некая тонкая вуаль для кожи без заметных недостатков, которая легко ложится, увлажняет и правда создает «малышачью» кожу — гладкую и свежую.

Крем для коррекции фигуры Body Modelling Cream, Egia

Первое и главное — это счастье для тех, кто терпеть не может отдушки, и неважно по каким причинам, аллергическим или эстетическим (многие, например, не хотят, чтобы средство для тела спорило с парфюмом).

Густая, но не слишком плотная консистенция — тоже хорошая новость, если вы любите насыщенность без жирности. Впитывается в среднем за 10 минут, не оставляет пленки и следов на одежде.

Что касается растяжек, будем реалистами — это генетическая история, и если вы к ней расположены, то никакое средство не поможет, разве что слегка уменьшит масштабы катастрофы. Но средство в любом случае хорошо для беременных (хорошо питает) и особенно кормящих — малыша не отпугнет резкий запах. Ну и удобная банка с крышкой.

Маска-скраб Black Sugar, Skinfood

Про этих «новобранцев» из Кореи я вам уже рассказывала. В каждом средстве, а их чуть ли не 900, минимум 40% компонентов — натуральные и «съедобные», типа черного сахара, органической морковки, ягод из Лапландии и многих других.

Бренду больше 50 лет, он один из старейших в Корее, годовые обороты которого, как сказала бы Эллочка-Людоедка, «хо-хо!». Текстура повидла — для тех, кто любит завалиться в ванну и ощутимо скрабиться чем-нибудь пахучим, тактильно приятным и…да, сладким. Эффект — хорошая «продышка» кожи и матирование (блестеть, как мытая тарелка, не будете).