Кремы для лица от 20 000 руб., которые стоят своих денег 

Цена этих средств сначала пугает не на шутку. А потом понимаешь: эффект того действительно стоит.
Skin Caviar Luxe Cream, La Prairie
В этом без преувеличения легендарном креме швейцарской марки La Pairie главный компонент — протеин черной икры. Неудивительно, что стоит средство как, собственно, этот самый деликатес. И цена оправданна. Крем волшебным образом значительно повышает тонус и упругость кожи, делает ее гладкой и нежной — и это не пустые обещания, а реальный эффект.
Skin Caviar Luxe Cream, La Prairie (30 300 руб.)
The Moisturizing Cool Gel Cream, La Mer Еще одна бьюти-легенда, средство, не покидающее список бестселлеров марки уже много лет. В чем его сила? Крем отлично увлажняет (приведет в порядок самую сухую кожу), повышает упругость и делает мимические морщинки менее заметными. Представлен в трех объемах. Лучше покупайте сразу самый большой. Поверьте, попробовав это средство однажды, вы уже вряд ли когда-то захотите от него отказаться.
The Moisturizing Cool Gel Cream, La Mer (32 000 руб.)
Firming Lifting Corrector Factor II, Valmont
Стойкий боец против возрастных признаков. Главное его оружие — стимуляция синтеза коллагена, который помогает вернуть коже упругость. Против морщин — коктейль из пептидов. При постоянном использовании крема вас ждет приятный сюрприз в зеркале: овал лица подтянется, а морщинки станут менее заметными.
Firming Lifting Corrector Factor II, Valmont (20 450 руб.)
Sublimage La Creme, Chanel
Волшебная палочка для возрастной кожи. Регенерирующий крем от Chanel возвращает упругость, уменьшает видимость мимических морщин и пигментные пятна, выравнивает текстуру кожи. Все благодаря молекулам растения планифолии, которые и творят все эти чудеса.
Sublimage La Creme, Chanel (26 730 руб.)
Orchidee Imperiale Cream Next Generation, Guerlain
Еще один проверенный борец за вечную молодость. Его секретное оружие — экстракт королевской орхидеи (при последнем перевыпуске крем был дополнен алмазной пудрой, которая рассеивает свет, за счет чего возникает эффект сияния кожи). Помимо этого, средство разглаживает морщинки и повышает упругость кожи.
Orchidee Imperiale Cream Next Generation, Guerlain (27 255 руб.)
Collection Premier the Cream, Kanebo Sensai
Одно из лучших увлажняющих средств, вне конкуренции. Секрет его успеха — фиброин koishimaru, который содержится в натуральном шелке. Крем восстанавливает упругость, выравнивает текстуру и цвет кожи, придает ей легкое сияние.
Collection Premier the Cream, Kanebo Sensai (35 741 руб.)
Cellular Cream Platinum Rare, La Prairie
Такой крем — на вес платины. Которая в нем, собственно, и содержится. А помимо этого, пептиды, малахит и специальный клеточный комплекс. Все вместе они улучшают восприимчивость кожи к полезным элементам, поддерживают наиболее оптимальный уровень ее увлажнения и заметно сокращают морщины.
Cellular Cream Platinum Rare, La Prairie (50 900 руб.)
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