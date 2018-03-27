Кремы для лица от 20 000 руб., которые стоят своих денег

Цена этих средств сначала пугает не на шутку. А потом понимаешь: эффект того действительно стоит.

Skin Caviar Luxe Cream, La Prairie

В этом без преувеличения легендарном креме швейцарской марки La Pairie главный компонент — протеин черной икры. Неудивительно, что стоит средство как, собственно, этот самый деликатес. И цена оправданна. Крем волшебным образом значительно повышает тонус и упругость кожи, делает ее гладкой и нежной — и это не пустые обещания, а реальный эффект.

Skin Caviar Luxe Cream, La Prairie (30 300 руб.)

The Moisturizing Cool Gel Cream, La Mer Еще одна бьюти-легенда, средство, не покидающее список бестселлеров марки уже много лет. В чем его сила? Крем отлично увлажняет (приведет в порядок самую сухую кожу), повышает упругость и делает мимические морщинки менее заметными. Представлен в трех объемах. Лучше покупайте сразу самый большой. Поверьте, попробовав это средство однажды, вы уже вряд ли когда-то захотите от него отказаться.

The Moisturizing Cool Gel Cream, La Mer (32 000 руб.)

Firming Lifting Corrector Factor II, Valmont

Стойкий боец против возрастных признаков. Главное его оружие — стимуляция синтеза коллагена, который помогает вернуть коже упругость. Против морщин — коктейль из пептидов. При постоянном использовании крема вас ждет приятный сюрприз в зеркале: овал лица подтянется, а морщинки станут менее заметными.

Firming Lifting Corrector Factor II, Valmont (20 450 руб.)

Волшебная палочка для возрастной кожи. Регенерирующий крем от Chanel возвращает упругость, уменьшает видимость мимических морщин и пигментные пятна, выравнивает текстуру кожи. Все благодаря молекулам растения планифолии, которые и творят все эти чудеса.

Sublimage La Creme, Chanel (26 730 руб.)

Orchidee Imperiale Cream Next Generation, Guerlain

Еще один проверенный борец за вечную молодость. Его секретное оружие — экстракт королевской орхидеи (при последнем перевыпуске крем был дополнен алмазной пудрой, которая рассеивает свет, за счет чего возникает эффект сияния кожи). Помимо этого, средство разглаживает морщинки и повышает упругость кожи.

Orchidee Imperiale Cream Next Generation, Guerlain (27 255 руб.)

Collection Premier the Cream, Kanebo Sensai

Одно из лучших увлажняющих средств, вне конкуренции. Секрет его успеха — фиброин koishimaru, который содержится в натуральном шелке. Крем восстанавливает упругость, выравнивает текстуру и цвет кожи, придает ей легкое сияние.

Collection Premier the Cream, Kanebo Sensai (35 741 руб.)

Cellular Cream Platinum Rare, La Prairie

Такой крем — на вес платины. Которая в нем, собственно, и содержится. А помимо этого, пептиды, малахит и специальный клеточный комплекс. Все вместе они улучшают восприимчивость кожи к полезным элементам, поддерживают наиболее оптимальный уровень ее увлажнения и заметно сокращают морщины.

Cellular Cream Platinum Rare, La Prairie (50 900 руб.)

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