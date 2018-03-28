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Средства с SPF, которые защитят вас от пигментации
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Средства с SPF, которые защитят вас от пигментации 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Дерматологи с уверенностью заявляют о том, что солнце — главный враг нашей кожи. Лучи солнца сушат ее, и старят. Именно поэтому нужно всеми силами бороться с их вредным влиянием, чем собственно и занимается сейчас косметическая индустрия.
Возможно, вы обращали внимание, что очень часто на баночках с кремами пишут аббревиатуру «SPF». Эти три волшебные буквы и есть основные способы защиты от солнца.
А если учесть, что на улице весна, и солнце стало нас радовать все чаще и чаще, пришло самое время посмотреть, что нам предлагают разные производители косметических средств для защиты лица.
SPF расшифровывается как «Sun Protection Factor» означает — «фактор защиты от солнца». После этих букв часто стоит цифра, которая показывает насколько высок уровень защиты, от минимальных 5 и до 100. Само по себе SPF — это  особое вещество, которое поглощает ультрафиолетовые лучи.
Плюс ко всему в таких кремах множество полезных витаминов для кожи, которые её увлажняют и питают. По текстуре эти крема очень легкие, они быстро впитываются в кожу, поэтому пользоваться ими одно сплошное удовольствие.
Благодаря прогрессивному росту бьюти-индустрии, появились не только крема, но и салфетки, спреи, гели и прочие радости жизни, которые смогут защитить нас от вредного солнечного воздействия.
Более того, на сегодняшний день, большинство косметических брендов выпускают различные крема с содержанием SPF, будь то увлажняющие, питательные, просто дневные.
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