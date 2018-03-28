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Еще несколько способов использовать ваш любимый хайлайтер
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Еще несколько способов использовать ваш любимый хайлайтер 

Журнал ОК! 2 часа назад
Для тех, кто худо-бедно освоил самую близкую для себя технику стробинга, мы нашли еще несколько способов использовать хайлайтер (чтобы скучно не было).
Вместо теней
Вы, наверное, и так об этом догадывались, но мы, на всякий случай, решили уточнить. Хайлайтер действительно можно использовать вместо теней, но в конечном итоге всё зависит от его оттенка: телесные, бежевые и даже золотистые хайлайтеры хорошо будут смотреться во внутренних уголках глаз, а цветные на подвижном веке.
Хайлайтер Skin Frost 24 Karat, Jeffree Star
Как покрытие на помаду
Если вы так и не нашли идеальную помаду с матовым металлическим финишем, можно сообразить ее самостоятельно в домашних условиях. Просто нанесите пудровый хайлайтер поверх своей помады (кстати, этот трюк добавит оттенку еще больше матовости и продлит стойкость цвета).
Хайлайтер Mineralize Skinfinish, MAC  Как шиммер для тела
Учитывая погоду за окном, пока что этот совет не сильно актуален для повседневного использования. Но если вы решите выйти в свет в платье с пикантными вырезами, имеет смысл подчеркнуть хайлайтером все открытые зоны.
Хайлайтер-стик White Flowers, Clarins
Добавить в тональную основу
Чтобы получить лучшую в вашей жизни тональную основу с эффектом сияния, достаточно добавить немного любимого хайлайтера в не менее любимый тон. Подруги обзавидуются, но так и не узнают, в чем ваш секрет.
Мерцающая пудра Tokyo Spirit, Shu Uemura
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