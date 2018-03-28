Тест: правильно ли ты ухаживаешь за своим лицом?

Очищать кожу и наносить на нее крем умеет каждая, ведь это основа всех основ. А вот подобрать подходящую сыворотку, сделать маску, когда это необходимо, походить с патчами перед нанесением макияжа — это уже уровень для продвинутых бьютиголиков. Но и ты можешь попасть в их число, если узнаешь свои ошибки. Ведь чем тщательнее мы ухаживаем за кожей, тем больше и дольше она будет радовать нас своей красотой. Бери на заметку и скорее проходи наш тест!

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Текст: Елена Линева

Фото: архивы пресс-служб, shutterstock/vostock