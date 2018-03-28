Куда и за чем обратиться с проблемной кожей?

Беспокоят покраснения, высыпания и несовершенства? Не знаете, как с ними бороться и куда обратиться? Без паники — мы нашли ответы на волнующие вас вопросы.

Стать лучше этой весной помогут в салоне Keep Looking: здесь проводят интересную акцию совместно с корейским брендом Blithe. 1 апреля вы можете прийти в салон, где косметолог бренда подберет для вас индивидуальный уход. А все средства, которые помогут бороться с недостатками и несовершенствами вы получите в подарок!

Как стать одной из счастливиц? Все просто — нужно заполнить анкету и быть готовой стать лучше. Салон отберет пять наиболее активных участниц с разными типами кожи.

Но если вас не выберут участницей, не расстраивайтесь! У вас все равно есть шанс узнать, как ведут себя средства корейского бренда «в деле». Результатами использования средств девушки будут делится в своих Instagram-аккаунтах на протяжении двух недель, а в конце импровизированного марафона они честно поделятся своими впечатлениями в интервью.