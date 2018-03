Не упусти свой шанс: в этом салоне красоты можно бесплатно решить все проблемы с кожей лица

В салоне красоты Keep Looking пройдет акция для девушек с проблемной кожей. Для участия нужно всего ничего — заполнить анкету (ее ты найдешь в шапке Instagam @keeplooking.ru) и ждать итогов конкурса. После разбора всех заявок будут выбраны пять активных участниц с разными типами кожи и проблемами (кстати, в этой акции примет участие и сама Ксения Шипилова, основательница салона Keep Looking — так что будет интересно).

1 апреля участниц пригласят в салон на консультацию косметолога корейского бренда Blithe. Врач индивидуально подберет уход для девушек и бесплатно выдаст нужные продукты. Две недели они будут пользоваться средствами и делиться мнением в своих Instagram-аккаунтах. И в финале честно расскажут о своем опыте использования уходовой косметики марки Blithe.

Кстати, в салоне Keep Looking ты можешь не только подобрать нужный уход за кожей, но и сделать безопасный маникюр на эколаках Fedua — в них нет толуола, формальдегидов, камфоры, формальдегидных смол и дибутилфталатов. И главное — держится такое покрытие стойко, без сколов и царапин!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-upusti-svoj-shans-v-etom-salone-krasoty-mozhno-besplatno-reshit-vse-problemy-s-kozhej-litsa/