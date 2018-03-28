Новые ароматы, сыворотка молодости, маска для уставших ног и чудо-средства для волос

Для лица

Со временем наша кожа теряет упругость и эластичность, появляются морщины, пигментные пятна и сосудистые звeздочки. Чтобы избежать возрастных изменений, необходима адекватная защита. Обычные кремы не всегда справляется с этой задачей, и тогда на помощь приходят сыворотки — высококонцентрированные средства по уходу за кожей с повышенным содержанием активных ингредиентов и высокой биодоступностью и способностью проникать к глубоким слоям кожи.

Лечебная антиоксидантная омолаживающая сыворотка C`BON ME Essence MDS создана на основе экстракта камнеломки, экстракта каштана и жирорастворимого витамина С: эти компоненты обладают антиоксидантным эффектом, они выводят свободные радикалы кислорода, которые разрушают белки кожи — коллаген и эластин. В итоге восстанавливается коллагеновый каркас, заметно уменьшается глубина мимических морщин, а капиллярная сетка укрепляется.

Для волос

В мире парикмахерского искусства стилисты Пол Персиваль и Адам Рид считаются непререкаемыми авторитетами. Поэтому и продукты созданного ими бренда Percy & Reed пользуются популярностью как у их коллег, так и у обычных потребителей. Этой весной Пол и Адам лично прибыли в Москву, чтобы презентовать новую линию средств для волос Wonderland. В нее вошли чудо-шампунь Wonder Wash Shampoo, чудо-кондиционер Wonder Care Conditioner, ночная маска Wonder Overnight Recovery и бальзам Wonder Balm.

Именно последний сами стилисты называют «сливками» среди средств для укладки. Несмываемый чудо-бальзам обеспечит увлажнение вашим волосам, придаст блеск, мягкость, эластичность, а также защитит от повышенной влажности, «усмирит» непослушные волосы и придаст легкую фиксацию прическе. А если кратко, это то средство, которое просто необходимо для здоровых волос и безупречной укладки.

Для уставших ног Об усталости ног знает, наверное, каждая из нас. Виноваты в этом и высокие каблуки (но как же без них, когда хочется быть неотразимой?), и сидячий образ жизни, и состояние сосудов. Чтобы помочь нашим ногам, нужно предпринять целый комплкс мер — от массажа и контрасного обливания до специальных средств. Одно из таких предлагает бренд профессиональной российской косметики «Велиния».

Маска для ног венотонизирующая рекомендована для ежедневного использования всем тем, кто к вечеру буквально падает с ног от усталости. Она не только тонизирует и снимает то самое неприятное чувство усталости, но и улучшает кровообращение, оздоравливает вены, а также обладает антисептическими свойствами. За это отвечают экстракты конского каштана, плюща и солодки (они снижают отеки), ментол и эфирные масла можжевельника, грейпфрута (налаживают процесс кровообращения), вытяжка из цветков ромашки (альфа-бисаболол заживляет ранки, снимает раздражения и воспаления и, что тоже приятно, нормализует липидный барьер кожи).

Для настроения

Весна играет с нами в прятки, то выпуская на волю солнечные лучи, то вновь пряча их за стальными тучами. И в этой ситуации только в наших силах выйти за рамки ставшей привычной серости. Вам в помощь — новые дерзкие ароматы лимитированной коллекции No Limits бренда bruno banani.

И женский, и мужской парфюм словно доказывают: жизнь — это нечто большее, чем череда рабочих будней. В аромате для нее ощущаются яркие ноты бархатцев в сочетании с мандарином и сочным аккордом черной смородины. В сердце парфюма — сладкий персик с ярким жасмином и выразительным какао. А захватывающий малиново-ванильный шлейф подчеркнет роковую красоту и женственность.

Вариант для сильной половины раскрывается взрывной свежестью фруктов — экзотическим сочетанием гуараны и красного яблока с нотами сладкого ореха. Гипнотическая сила дерева Гуаяк и магнитизм ветивера определяют характер аромата и раскрывают скрытое альтер-эго.