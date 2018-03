Новые ароматы, сыворотка молодости, маска для уставших ног и чудо-средства для волос 

Для лица

Со временем наша кожа теряет упругость и эластичность, появляются морщины, пигментные пятна и сосудистые звeздочки. Чтобы избежать возрастных изменений, необходима адекватная защита. Обычные кремы не всегда справляется с этой задачей, и тогда на помощь приходят сыворотки — высококонцентрированные средства по уходу за кожей с повышенным содержанием активных ингредиентов и высокой биодоступностью и способностью проникать к глубоким слоям кожи.

Лечебная антиоксидантная омолаживающая сыворотка C`BON ME Essence MDS создана на основе экстракта камнеломки, экстракта каштана и жирорастворимого витамина С: эти компоненты обладают антиоксидантным эффектом, они выводят свободные радикалы кислорода, которые разрушают белки кожи — коллаген и эластин. В итоге восстанавливается коллагеновый каркас, заметно уменьшается глубина мимических морщин, а капиллярная сетка укрепляется.

Для волос

В мире парикмахерского искусства стилисты Пол Персиваль и Адам Рид считаются непререкаемыми авторитетами. Поэтому и продукты созданного ими бренда Percy & Reed пользуются популярностью как у их коллег, так и у обычных потребителей. Этой весной Пол и Адам лично прибыли в Москву, чтобы презентовать новую линию средств для волос Wonderland. В нее вошли чудо-шампунь Wonder Wash Shampoo, чудо-кондиционер Wonder Care Conditioner, ночная маска Wonder Overnight Recovery и бальзам Wonder Balm.