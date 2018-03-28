Топ-5 новейших омолаживающих процедур — альтернатив скальпелю

Буккальный массаж лица

Массаж лица славится своим моментальным воздействием на кожу, а буккальный массаж — последний тренд в косметологии. После курса таких процедур черты вашего лица могут существенно измениться.

В основе буккального массажа — максимально тщательная и глубокая проработка зоны щек с внутренней и внешней сторон. В процессе серьезно укрепляются лицевые мышцы, уходит отечность и подкожно-жировые отложения. Сразу после процедуры вы заметите, что овал лица стал четче, а скулы выразительнее.

Безинъекционная биоревитализация iSystem

Российские и итальянские ученые объединились, чтобы создать абсолютно новую косметологическую процедуру — биоревитализацию, которая не требует инъекций. На выходе получился бренд iSystem. Эти процедуры абсолютно безопасны даже для самой чувствительной кожи. Продукты не вызывают побочных эффектов и не имеют сезонных противопоказаний.

Основой средства служит базовый гель iMatrix, в который косметолог добавляет концентраты в нужных пропорциях. Это могут быть активные концентраты с эффектом пилинга, а также системные концентраты или биологически активные вещества, которые решают проблемы кожи. Буквально за пять минут врач готовит индивидуальную смесь — и где-то через полчаса снимает застывший продукт с лица единой пленкой. Лифтинг-эффект заметен уже после первой процедуры!

Лазерное омоложение RecoSMA

Более серьезное воздействие на кожу оказывают лазерные методики. Например, эксклюзивная для клиник «Линлайн» процедура RecoSMA способна конкурировать с полноценной пластикой. Этот лазерный лифтинг справляется практически со всеми признаками старения, которые обусловлены утратой тонуса. Морщины, серьезное опущение бровей, сильные носогубные складки, нечеткий овал лица — все эти проблемы могут уйти буквально за один визит.

В ходе процедуры оказывается воздействие не только на верхние слои кожи, но и на более глубокие связки и мышцы, на мышечно-апоневротический слой, который в хирургии называют SMAS. При проведении процедуры RecoSMA лазер воздействует на глубину до 6 мм на клетки кожи и подкожного слоя, после чего начинается процесс активной регенерации и омоложения.

Шлифовка аппаратом Halo

Лазерные технологии продвинулись так сильно вперед, что уже начали конкурировать между собой. Еще одна процедура, дающая моментальный и очень заметный эффект, — шлифовка аппаратом Halo. Процедуру по-настоящему любят в Голливуде, ведь она практически не требует реабилитации, чего не скажешь о традиционных лазерных пилингах.

После сеанса в течение двух недель будут сужаться поры, выровняется и станет однороднее цвет лица, исчезнут жирный блеск и морщинки. Кстати, кожа после лазера Halo продолжает самостоятельно и очень активно обновляться в течение минимум пары месяцев, даже привычный уход будет усваиваться в два раза эффективнее.

Процедура Dermagenetic Fraxpeel

Безинъекционная процедура по эффекту сравнима с глубоким химическим пилингом, но при этом на коже практически не появляются повреждения. Также период реабилитации практически отсутствует (один-два дня), а повторять процедуру можно не один раз. Эта технология позволяет избавиться от таких проблем, как мимические морщины, потеря упругости кожи, гиперпигментация, растяжки, рубцы, облысение и целлюлит.

Аппарат представляет собой мезороллер с титановыми иглами, которые покрыты золотом. Fraxpeel можно использовать как для самостоятельной процедуры, так и в комбинации с пилингами. Эффект накопительный, так что специалист обычно рекомендует сделать не одну процедуру, а провести курс. Сколько приемов будет в него входить, зависит от того, какую проблему надо решить.

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