Бесплатное обследование кожи и ногтей пройдет в центре дерматологии и косметологии

«Весенняя диспансеризация ногтей и кожи», — под таким названием филиал «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии запускает новую акцию. Пройдет она 31 марта и 7 апреля.

В эти дни жители района Орехово-Борисово Северное смогут пройти обследование кожи и ногтей, сдать анализы и получить консультации микологов-подологов.

— Такого рода мероприятие мы организуем, чтобы продиагностировать и, если необходимо, оказать специализированную помощь детям и взрослым с заболеваниями кожи и ногтей, — разъяснила пресс-секретаря Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии Наталья Тимашова.

— Микозы — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются как взрослые, так и дети, мужчины и женщины. Поэтому Центр приглашает к врачам-микологам всех, кто нуждается в их помощи и консультации, можно прийти на обследование всей семьей, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая филиалом «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Заторская.

Пройдет акция с 9:00 до 16:00. Чтобы получить весь комплекс медицинских услуг, обязательно при себе иметь паспорт (на детей до 14 лет — свидетельство о рождении) и полис ОМС.

Пройти бесплатное обследование кажи и ногтей можно и в филиале «Южный», который находится по адресу: Варшавское шоссе, д. 85, корп.1.

Фото: Кира Убожкова