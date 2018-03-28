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Бесплатное обследование кожи и ногтей пройдет в центре дерматологии и косметологии
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Бесплатное обследование кожи и ногтей пройдет в центре дерматологии и косметологии 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
«Весенняя диспансеризация ногтей и кожи», — под таким названием филиал «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии запускает новую акцию. Пройдет она 31 марта и 7 апреля.
В эти дни жители района Орехово-Борисово Северное смогут пройти обследование кожи и ногтей, сдать анализы и получить консультации микологов-подологов.
— Такого рода мероприятие мы организуем, чтобы продиагностировать и, если необходимо, оказать специализированную помощь детям и взрослым с заболеваниями кожи и ногтей, — разъяснила пресс-секретаря Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии Наталья Тимашова.
— Микозы — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются как взрослые, так и дети, мужчины и женщины. Поэтому Центр приглашает к врачам-микологам всех, кто нуждается в их помощи и консультации, можно прийти на обследование всей семьей, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая филиалом «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Заторская.
Пройдет акция с 9:00 до 16:00. Чтобы получить весь комплекс медицинских услуг, обязательно при себе иметь паспорт (на детей до 14 лет — свидетельство о рождении) и полис ОМС.
Пройти бесплатное обследование кажи и ногтей можно и в филиале «Южный», который находится по адресу: Варшавское шоссе, д. 85, корп.1.
Фото: Кира Убожкова
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