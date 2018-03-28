Зачем нам минеральная косметика: за и против

Что это и как не ошибиться с выбором?

Минеральная косметика состоит из измельченных неорганических веществ природного происхождения в виде пыли (не той, что лежит на полках, а полезной для кожи). В ее состав входят самоцветы, слюда, диоксид титан, оксид железа и цинка, ультрамарин и другие элементы, названия которых мы уже забыли после того, как сдали последний экзамен по химии. Она не содержит синтетических отдушек и консервантов, что можно смело назвать самой безопасной косметикой двадцать первого века.

На минеральной основе выпускаются практически все декоративные средства для макияжа: тональная основа, консилер, праймер, пудра, румяна, бронзатор, сверхстойкие тени, жидкие подводки для глаз, блеск и помада для губ. В обычном масс-маркет сегменте практически нельзя встретить натуральную минеральную косметику. Компактная пудра или крем с подписанной этикеткой mineral — минерализованная, то есть косметика на минеральной основе, но с примесью консервантов, масел и парабенов. Поэтому важно знать, что минеральная косметика с естественным составом продается только в банках.

Достоинства, перед которыми не устоять

Гипоаллергенность

Минеральная косметика — настоящий спасательный круг для чувствительной кожи, так как обладает терапевтическими и лечащими свойствами. Например, некоторые производители добавляют в свои средства порошок бамбука, зеленого чая, кофе, риса или жемчуга.

Маскирует все дефекты на лице

Прыщи, рубцы, черные точки, морщины — с минеральной косметикой можно о них забыть раз и навсегда. База ложится ровным слоем на кожу, а не как многослойная маска с функцией забивания пор и без возможности «дышать».

Нет срока годности

То, что такая косметика может храниться годами — не миф, а вполне себе реальность. В составе присутствуют неорганические компоненты, которые могут пролежать в недрах земли десятки и тысячи лет. Спорим, они могут столько же продержаться и в упакованном виде!

В ней можно спать

Must-have тусовщиц или трудоголиков. После бурной вечеринки или тяжелого рабочего дня можно сразу упасть на кровать и погрузиться в глубокий сон, не беспокоясь о неприятных последствиях. Минеральные компоненты не провоцируют закупорку клеток эпидермиса и не вызывают аллергических реакций в виде оттеков и прыщей.

Стойкость

Минеральный макияж очень стойкий к любым условиям и температурам и может продержаться весь день без подтеков теней или подводки. Также это идеальная защита от ультрафиолета.

А есть ли недостатки?

Только кисточки

Минеральную косметику можно наносить только кисточками, которые ничем не заменимы, и им требуется ежедневный уход.

Постепенное привыкание

Ожидаемый эффект не всегда виден после первого применения. Искусству создания минерального макияжа нужно учиться, комбинируя средства по интенсивности и способам нанесения. Не забудьте запастись терпением прежде, чем оценить конечный результат, ведь для этого требуется 30 минут.

Безопасность

Перед нанесением минеральной косметики не плохо было бы снова вспомнить школьный курс ОБЖ, чтобы проследить за тем, чтобы «пыльца» не попала в глаза и дыхательные пути.

Очень дорого

При всех ее многочисленных плюсах можно закрыть глаза на малозначительные минусы, но цена на минеральную косметику чаще всего будет кусать. Очень больно кусать.

Обновить свой косметический шкафчик или оставить проверенный арсенал — это личное дело каждого, но попробовать и освободить небольшое пространство для нового средства ничего не мешает. Кто знает, может это новая бьюти-любовь с первого взгляда?