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Совсем не «Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер резко
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Совсем не «Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер резко 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Гламурную звезду не узнать за морщинами.
Несмотря на спорную красоту Сары Джессики Паркер, похожей на нее мечтают тысячи женщин по всему миру. А героиня актрисы в «Сексе в большом городе» полюбилась всем смотревшим сериал. Но свежие фотографии гламурной звезды поражают. Кажется, Сара Джессика Паркер решила стареть с достоинством и не обращаться за помощью к хирургам и косметологам. Фанаты актрисы удивились тому, как резко постарела актрису — 53-летняя звезда выглядит гораздо старше своих лет.
Кстати, морщины женщину совсем не смущают: звезда не убегает от фотографов, а с улыбкой позирует им. О том, что стареть она совсем не боится, любимая всеми «Кэрри» не раз заявляла журналистам:
«Да старею… Боже, я постоянно старею! Это похоже на увядание цветов. Это происходит прямо на глазах, но что я могу с этим сделать? Выглядеть, как сумасшедшая?», — рассказывала Сара Джессика Паркер в одном из своих интервью.
Звезда также с удовольствием делится с поклонниками секретами красоты. Например, она очень любит использовать увлажняющие кремы и пьет много воды для здоровья кожи. И несмотря на то, что к пластическим операциям актриса не прибегает, с морщинами бороться все же пытается, пользуясь специальными кремами и масками для лица.
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