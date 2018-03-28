При плохой наследственности татуировки опасны

Если у вас в роду имеются случаи келоидов, то вам необходимо воздержаться от посещения тату-салонов. Столь модные нынче татуировки могут быть опасными для здоровья. До 10% всех людей, которые делают себе татуировки, входят в группу риска в связи с угрозой появления тяжелых перманентных рубцов на коже. Это связано с тем, что каждый десятый европеец имеет семейную историю келоидов, как показало исследование Британской ассоциации дерматологов. Келоиды или келоидные рубцы представляют собой опухолевидное разрастание грубой волокнистой соединительной ткани кожи. Они могут появляться даже после временных татуировок или татуажа бровей. Эксперты-дерматологи подчеркивают, что людям с повышенным риском образования келоидных рубцов необходимо избегать травм кожи, к которым относятся татуировки, пирсинг тела, необязательные хирургические или косметологические операции, особенно в самых рисковых зонах вроде груди и мочек ушей. МедикФорум напоминает, что предыдущие исследования связали татуировки с раком, поскольку после попадания чернил под кожу нередко отмечаются отёки лимфатических узлов, из-за чего их способность сражаться с инфекциями уменьшается. Только в Великобритании 20% взрослых людей имеют татуировки, и это число постоянно увеличивается из-за веяний моды. Келоидные шрамы являются достаточно редкими, однако они очень негативно влияют на внешний вид человека. К основным факторам риска относятся семейная история и возраст от 10 до 30 лет. Келоидные шрамы чаще всего отмечаются у молодых женщин и девушек, что связано с повальным прокалыванием ушей. При этом келоиды могут появляться вообще в любой зоне тела, но чаще всего их наблюдают на верхней части груди, спине и плечах. Келоиды не рекомендуется лечить, поскольку их хирургическое удаление часто приводит к появлению большого шрама на том же самом месте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)