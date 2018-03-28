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Восемь средств, которые иностранцы покупают в России
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Восемь средств, которые иностранцы покупают в России 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Крем «Бархатные ручки»
Крем питательный, цена: от 34 руб.
Бренд появился в 1994 году — и с тех пор остается одним из самых лучших отечественных продуктов для кожи рук. Уже десять лет «Бархатные ручки» — это множество уходовой косметики вроде увлажняющего мыла или антивозрастного крема-сыворотки для рук. Стоит отметить, что линейка постоянно обновляется (есть кремы с маслами макадамии, арганы и ягод асаи). Средства из основной серии — питательный, увлажняющий и защитный кремы — лучший выбор для каждой женщины.
Что привлекает иностранцев: ненавязчивый запах и легкая текстура, благодаря чему средства быстро впитываются. Основной эффект — увлажненная, смягченная и гладкая кожа рук без липкости и ощущения стянутости.
Северное мыло-детокс Natura Siberica
Северное мыло-детокс на основе активированного угля, цена: от 414 руб.
Средства по уходу за собой от Natura Siberica можно увидеть на полках европейских магазинов: компания активно захватывает западный рынок. Эта марка не экономит на упаковке, благодаря чему любое средство можно выбрать в качестве подарка для иностранных друзей.
В состав продукта входят экстракты целебных трав, которые компания выращивает на экофермах в Сибири. Восхищает и внешний вид средства — березовый уголь в составе делает мыло абсолютно черным.
Что привлекает иностранцев: натуральные компоненты в составе и детокс-эффект. Кожа лица после такого мыла не сохнет и выглядит здоровой.
Шампунь «Чистая линия»
Шампунь «Объем и сила», цена: от 70 руб.
Шампунь на отваре целебных трав — еще один любимчик иностранцев в России. После использования волосы выглядят объемными и густыми. Приятный аромат создает впечатление, что вы лежите на цветочной полянке и наслаждаетесь солнцем. Не за эти ли ассоциации так любят наши средства за рубежом?
Что привлекает иностранцев: экстракты лечебных трав, блеск волос, а также удобная упаковка и невысокая стоимость.
Маска для волос «Рецепты бабушки Агафьи»
Репейная маска для волос «Укрепляющая», цена: от 79 руб.
Укрепляющая маска для волос создана на основе репейного масла и овсяных отрубей. Она не содержит парабенов и силиконов, не утяжеляет волосы и способствует их хорошему расчесыванию. Упаковка в 300 мл позволяет запастись средством впрок, что туристы и делают — маску буквально сметают с полок.
Под крышкой вы обязательно найдете буклетик с народными рецептами для волос. Возможно, в этом кроется успех продукции? Откуда еще иностранцы узнают, как сделать картофельную маску для сухих волос и как укрепить шевелюру хлебным квасом.
Что привлекает иностранцев: бюджетное и эффективное средство для сухих волос, в составе которого отсутствуют вредные компоненты.
Мусс для тела Organic Shop
Мусс для тела «Бурбонская ваниль», цена: от 186 руб.
Российские органические марки пользуются заслуженной популярностью за рубежом. В их составе нет парабенов, минеральных масел и ГМО. Например, Organic Shop является одним из немногих отечественных производителей с мировым стандартом качества. В их средства входят мед, сок брусники и масло ростков пшеницы, которые увлажняют, питают и придают коже сияние.
Что привлекает иностранцев: муссы для тела полюбились за легкую текстуру, моментальное увлажнение и быстрое впитывание (одеваться можно уже через 10 минут).
Бадяга
Гель «Бадяга Форте», цена: от 126 руб.
Лучшая российская косметика не только ухаживает за кожей, но и может при необходимости оказать лечебный эффект. Бадяга ускоряет заживление синяков, вытягивает грязь из пор и улучшает кровообращение. При этом у средства невысокая стоимость и его можно найти в любой аптеке.
Что привлекает иностранцев: широкий спектр действия, удобный формат (бадяга выпускается в форме гелей, мазей и порошков), срок годности до трех лет (можно закупиться впрок).
Алтайское мумие
Мумие алтайское «Бальзам гор», цена: от 119 руб.
Еще одно лечебно-косметическое средство российского происхождения. Бальзам добывают в горах Алтая. Поистине уникальным мумие делает широкий спектр применения. Иностранцы считают средство одним из самых доступных и эффективных в борьбе с растяжками, шрамами, ожогами и целлюлитом.
Что привлекает иностранцев: экологичность, низкая стоимость, полезное воздействие на организм в целом.
Дегтярное мыло
Дегтярное мыло, цена: от 34 руб.
За границей такого не купишь — и не потому, что запах мыла напоминает оружие массового поражения. Деготь — главный компонент средства — добывается из коры березы. Мыльные брусочки с удовольствием везут в родные края в качестве сувенира. Выглядит очень по-русски и к тому же отлично подсушивает кожу.
Что привлекает иностранцев: мыло в аутентичной упаковке, которое борется с высыпаниями на коже лица и тела.
Какую национальную косметику стоит приобрести:
Израильская косметика: шесть крутых средств дешевле 1000 рублей
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Белорусская косметика по уходу за лицом — семь крутых средств дешевле трехсот рублей
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