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5 anti-age процедур, проверенных временем
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5 anti-age процедур, проверенных временем 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Химические пилинги, мезотерапия, филлеры и еще две другие процедуры, которые точно сработают и не разочаруют вас. Рассказывает Яна Ходневич, дерматолог-косметолог, ведущий специалист клиники EMC «Европейский Медицинский Центр».
1) Химические пилинги
О свойствах химических пилингов было известно еще в конце 19 века, но широкое применение в косметологии они получили в конце 80-х годов 20 века. На сегодняшний день это одна из самых эффективных антивозрастных процедур, проверенных временем. Борьба с лишней пигментацией, мелкими морщинами, тусклым цветом кожи, пониженным тонусом, а также с высыпаниями и акне, — вот лишь часть проблем, с которыми прекрасно справляются химические пилинги.
Что из себя представляет эта процедура? По сути это применение химических кислот в определенной концентрации. Разновидностей химических пилингов, как и видов кислот, на которых их делают, множество. И только опытный врач может правильно подобрать препарат и дозировку, которые подойдут для вашего типа кожи. Нельзя сказать, что вот эта кислота хорошо работает, а другая, — нет. Например, на проблемную кожу хорошо воздействует пилинг с салициловой кислотой, — он не только обновит эпидермис, но и снимет воспаления. А для борьбы с лишней пигментацией лучше всего себя зарекомендовала ретиноевая кислота.
Пилинги также различают по концентрации кислоты. Глубокие пилинги в последнее время в косметологии редко применяют, чаще всего назначают срединные или поверхностные, так как восстановительный период после них проходит гораздо легче.
Для стабильного и долгосрочного эффекта химические пилинги проводят курсами, в среднем по 5-10 процедур.
2) Мезотерапия
Процедура применяется последние 20 лет, и аналогов ей нет. На самом деле, это даже не процедура, а название способа инъекционной доставки различных препаратов в дерму. Препаратов множество, — это и витамины, и пептиды, и различные аминокислоты. Они выпускаются как в готовых коктейлях, так и в ампулах, которые потом комбинирует врач-косметолог. Это могут быть те же самые ингредиенты, которые входят в состав многих сывороток и кремов. Только в отличие от косметики по уходу, они не остаются на поверхности кожи, а сразу же доставляются в глубокие слои кожи и усваиваются там на 100%.
В последние годы мезотерапия приобрела широкую популярность и стала доступна буквально в каждом втором салоне красоты.
На самом деле, это абсолютно медицинская процедура, которая может быть проведена только врачом с высшим медицинским образованием и в стенах профессионального медицинского учреждения, а не салона.
Малейшая ошибка может привести к серьезным осложнениям. Только опытный доктор знает, как правильно ввести препараты в кожу, понимает правильную комбинацию элементов между собой и знает, какие препараты подходят под ваш тип кожи и решение конкретной проблемы. Результат заметен после первой процедуры, но обычно проводится курсом от 3 до 12 процедур.
3) Филлеры
Инъекциям для заполнения глубоких морщин и складок, как минимум, 25 лет. На заре становления инъекционной косметологии некоторые специалисты использовали филлеры на основе силиконов и полиакриломидного геля. Эти вещества со временем вызывали тяжелейшие воспалительные процессы, они не рассасывались и даже мигрировали. Но этот период, славу богу, давно прошел, и филлеры с силиконом можно найти разве что на страницах в учебниках.
На сегодняшний день в косметологии используются только проверенные временем и безопасные две группы препаратов: на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты и на основе гидроксиапатита кальция. Они разрешены во всем мире, их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.
Современные филлеры сохраняют эффект около 10-12 месяцев, а затем естественным образом постепенно рассасываются.
Носогубные складки, слезные борозды, щечные борозды, морщины в области лба, висков, подбородка, — коррекции поддаются практически все зоны лица, шеи и декольте.
Уровень врачебной косметологии настолько вырос, что некоторые специалисты способны с помощью филлеров сделать даже 3-D нехирургический лифтинг лица. Процедура рекомендована для профилактики первых возрастных изменениях, например, при начальной стадии птоза, потери объема в области скул и коррекции овала лица. Нехирургический лифтинг филлерами поможет на несколько лет отсрочить визит к пластическому хирургу.
4) Инъекции «Ботокса»
На самом деле, в медицине он известен как «ботулотоксин», а всем знакомое слово «Ботокс» — всего лишь название торговой марки, которая одна из первых появилась на рынке. Помимо Ботокса в косметологии активно используются аналогичные препараты других марок — Диспорт и Ксеомин.
Ботулотоксин применяется для коррекции мимических морщин более 25 лет. Вопреки слухам, которые в разное время возникали, он не имеет никаких побочных эффектов, хорошо переносится и дает продолжительный результат. Назначают его индивидуально по показаниям, и возраст здесь не играет решающей роли. Если у вас подвижная мимика, в результате которой образуются статические складки и морщины, инъекции ботулотоксина можно делать с 18 лет.
Страшилкам о том, что под воздействием этого препарата лица становится «каменными» не стоит верить. Раньше действительно использовались большие дозы ботулотоксина, и в результате этого лоб оставался полностью неподвижным. Сейчас для того, чтобы сохранить естественную мимику пациента, доктор используют меньшую дозу препарата. Вы сможете точно так же улыбаться и даже хмуриться. Продолжительность эффекта зависит от количества введенных единиц препарата и индивидуальных особенностей организма, но, как правило, сохраняется от 4-6 месяцев.
5) Лазерное омоложение
Существует множество хороших аппаратных процедур, но среди них особое место занимают лазеры. Их эффективность давно признана врачами-косметологами во всем мире. Конечно, появляются новые модели, лазеры совершенствуются, но принцип их действия остается неизменным.
В зависимости от выбранного аппарата и его настроек, можно корректировать возрастные изменения кожи.
Например, фракционный лазер Fraxel работает без повреждения поверхности кожи, его воздействие направлено на средние слои дермы, в которых происходит стимуляция фибробластов и синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. А лазер C02 незаменим для проведения более глубокого лифтинга кожи: он удаляет верхний слой эпидермиса, выравнивая рельеф кожи и сглаживая морщины. Процедура лазерного омоложения подбирается индивидуально, исходя из конкретных эстетических проблем и типа кожи.
Лазерное омоложение используется не только для лица, но и для тела. С помощью лазеров поддаются коррекции растяжки, рубцы, улучшается качество кожи на ягодицах, животе и других проблемных зонах.
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