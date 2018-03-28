Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Аромат с нотами арбуза, гель для душа с ароматом вишневых леденцов, палетка теней с вкусным названием и другие новинки этой недели, на которые стоит обратить внимание.

Двухкомпонентный комплекс масок Jet Super Hydrating Anti-Oxidant Mask Kit, Double Dare OMG!

Находка для тех, кто не забывает о бьюти-рутине и на борту самолета — комплекс масок от корейского бренда Double Dare OMG! Именно там новинку попробовала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

«Это лекарство от кругов под глазами, серого цвета лица и отеков применяется в два этапа. Первый — очищение с помощью салфетки с алоэ, зеленым чаем и AHA-кислотами. Она не только освежает кожу и удаляет загрязнения, но и отшелушивает — протираете лицо и сразу переходите ко второму этапу: увлажнению с помощью тканевой маски. Средство пропитано комплексом из сквалана, лецитина, церамида и мощных антиоксидантов — экстрактов шиповника и кактуса. Через 15-30 минут кожа становится сияющей и увлажненной, а цвет лица выравнивается — эффект «яужеспала на этой неделе исчезает моментально. Этот супер-набор заменил мне любимые патчи — берите на заметку, ведь пора отпусков и частых перелетов уже не за горами».

Цена: 790 руб.

Скраб для кожи головы Crown Scalp Scrub, R+Co Средства R+Co мы любим за эффективность и неповторимые ароматы ­— почти у каждого есть своя парфюмерная композиция. Скраб для кожи головы с ароматом фруктовых леденцов протестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Сладкий фруктовый запах — на самом деле цитрусовая композиция из сицилийского лимона, эвкалипта и мяты. Марка большое внимание уделяет аромату средств, но еще большее — их действию. Я, как обладательница жирной кожи головы, всегда нахожусь в поисках «палочки-выручалочки», которая поможет хотя бы на день продлить ощущение свежести.

После двух применений скраба могу смело сказать, что это знакомство перерастет в долгие отношения — средство устраняет перхоть, улучшает кровообращение кожи головы, смягчает волосы и, в целом, оказывает мощный детокс-эффект. Салициловая кислота в составе скраба минимизирует скопление укладочных средств, а каолин, поглощая излишки сала, придает волосам прикорневой объем. В качестве отшелушивающих частичек был использовал порошок семян эквадорской пальмы Фителефас — он мягко массирует кожу, не вызывая раздражений».

Цена: 2 880 руб.

Палетка теней Miniature Pallete, Sephora

Марка Sephora выпустила три новые мини-палетки с «вкусными» названиями — Cookie, Nougat и Donut. В последней преобладают розовые оттенки, как нельзя кстати подходящие для этого времени года. И пусть приставка «мини» вас не смущает: в палетке шесть оттенков с тремя разными эффектами — матовым, слегка мерцающим и блестящим, а значит, можно сделать абсолютно не похожие друг на друга образы.

Палетка очень компактная и надежная — крышечка на магните спасает вашу сумку от перламутровой россыпи, а милый подмигивающий глаз так и манит накраситься всеми оттенками сразу. Кстати, если вы новичок по части макияжа глаз, ищите подсказки внутри палетки — иллюстрации наглядно покажут, какие оттенки куда наносить.

Цена: 690 руб.

Парфюмерная вода Tender Oud, Mizensir

Скучаете по прикосновению теплого песка к коже? Тогда вам срочно нужно «послушать» новое творение швейцарского Дома Mizensir — ведь его основатель вдохновлялся бескрайними песками пустыни. В Сахару мысленно перенеслась и ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Древесно-восточная композиция Tender Oud ассоциируется с прикосновением солнечных лучей к коже, а дымчатые оттенки напоминают о странствиях караванов по пустыне — идеальный аромат для прохладных весенних вечеров, когда так не хватает тепла. Верхние ноты грейпфрута, кардамона и шафрана делают аромат легким, нагармоте, мате и морские ноты придают свежесть, а мускус и атласский кедр в базе создает ощущение роскоши. Стойкость удивила — даже через 10 часов я ощущала парфюм на коже, а шлейф был очень приятным и ненавязчивым в течение дня».

Цена: 12 500 руб.

Средство с витамином С Advanced Vitamin C+HA Treatment Intensive Skincare, Artistry

Весной в витамине С нуждается не только организм, но и кожа — новинку от Artistry попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова

«В этом сезоне у меня два любимых средства для поддержания кожи в тонусе — об одном из них мы рассказывали здесь, а второе — новинка от Artistry. Самое важное, что есть в этой сыворотке — ее состав. Витамин С в сочетании с гиалуроновой кислотой творят с кожей настоящие чудеса: она становится свежей, увлажненной и сияющей. Кожа как будто просыпается после зимнего сна и приходит в тонус буквально после недели использования новинки. Бонус — гиалуроновая кислота помогает бороться с первыми мимическими морщинками и предотвращать их появление. Интересна и упаковка средства — инновационный колпачок позволяет смешить витамин С с гиалуроновой кислотой непосредственно перед применением: так полезные свойства витамина сохраняются дольше. Результат после применения сыворотки очень похож на профессиональный уход, который вы делаете в салоне — ценное средство для тех, у кого нет времени на регулярный салонный уход».

Цена: 3 740 руб.

Гель для душа Joy for Skin «Вишневый пунш», CIEL

Гель для душа от CIEL оценят все, кто сидит на диете — сладкий аромат вишневых конфет восполнит тягу к сладкому и поднимет настроение в одночасье. Новинку протестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина:

«Едва открыв крышечку геля, мысленно перенеслась в детство — насыщенный вишневый аромат превращает принятие душа в настоящую ароматерапию. И неудивительно — в составе натуральный вишневый сок, а также калий, органические кислоты, ретинол, аскорбиновая кислота и бисабопол — компонент, глубоко увлажняющий кожу. Отдельный бонус — удобная компактная упаковка, благодаря которой гель для душа стал моим постоянным спутником в фитнес-клубе».

Цена: 340 руб.

Сухой шампунь Texturiz Dry Shampoo/Texturizing Spray, I. C. O. N.

Текстурирующий спрей с функциями сухого шампуня, придающий мгновенный объем — это ли не мечта? Новинка от американского бренда I. C. O. N. ее исполнила, выпустив универсальное средство Texturiz.

Тем, кто давно перестал видеть в сухом шампуне лишь средство для продления чистоты волос, точно понравится эффект — излишки себума впитываются благодаря абсорбирующим компонентам, а локоны приподнимаются у корней, создавая эффект «я только что из салона». А еще Texturiz не склеивает волосы и не оставляет предательских белых следов, оставляя прическу естественно подвижной.

Цена: по запросу

Крем-сорбет для тела Joy for Skin «Сочное манго», CIEL

Новинку от CIEL (которую, если честно, очень хочется съесть) попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова и вынесла свой вердикт:

«В кремах для тела меня всегда подкупает текстура, и в этом средство я влюбилась сразу. Плотная текстура очень напоминает масло, но при этом новинка тает от тепла рук и легко распределяется на коже, моментально ее увлажняя. Впитывается тоже достаточно быстро: наношу его утром после душа, и пока допиваю свой кофе, крем успевает полностью увлажнить кожу. Финиш у средства очень мягкий — кожа становится бархатной на ощупь, без ощущения липкой пленки.

А еще крем-сорбет хорошо защищает кожу от внешних факторов окружающей среды — это заслуга пчелиного воска в составе. Масло ши и макадамии глубоко увлажняют даже самую сухую кожу, и к вечеру эффект сохраняется — без превращения в филиал пустыни Сахары. Мне нравится использовать средство и как крем для рук — заметила, что кутикула стала менее сухой (а с сухостью этой части тела я веду постоянную борьбу в любое время года). Единственное «но» в этом прекрасном креме — насыщенный аромат манго, который понравится тем, кто любит «аппетитные» средства, но может перебивать ваш парфюм, оставляя легкий шлейф на теле».

Цена: 460 руб.

Бьюти-бокс Kama Sutra, Nikonorova

Мы уже писали о волшебном наборе для идеального макияжа бровей от Татьяны Никоноровой, а теперь ее марка выпустила второй «том» — бьюти-бокс с нескромным названием Kama Sutra. В нем с любовью и заботой были собраны супер-средства для кожи лица и тела — начиная от хайлайтера для бровей и заканчивая шоколадно-кокосовым маслом для тела.

В наборе вам могут попасться бальзам для губ Arctic Balm от BJARMIA с касторовым маслом и маска-патч Brow Henna, с которой невозможно не сделать пару-тройку забавных селфи. Для перфекционистов по части бровей есть супер-стойкий карандаш Lena Levi, перманентная краска-хна на 8 применений и даже хайлайтер от самой Татьяны Никоноровой, превращающий макияж в произведение искусства. Порадуются и любительницы масок — тканевая Deep Water Wrapping Mask для лица содержит морскую воду и полезные минералы, а согревающая Daily Stream Eye Mask за 25 минут снимает напряжение с глаз и, в целом, заменяет спа-процедуру.

Цена: 1 900 руб.

Парфюмерная вода Sorbetto Rosso, Escada

Весна не успела начаться как следует, но парфюмерные Дома уже дают нам возможность насладиться летними ароматами — вот и Escada выпустили коллекцию ароматов, посвященных самому теплому времени года. Ароматы бренда всегда ассоциировались с отдыхом, юностью и приключениями — такой была изначальная концепция главного дизайнер и сооснователя Escada Маргариты Лей.

Новинка — не исключение, чего только стоит культовый флакон с изображением арбуза. Именно эта ягода ярче всего звучит в базе — парфюмер Ришар Эпьен подчеркнул ее нотами мандарина и морским аккордом, а сладость усилил с помощью нот груши, красного яблока и пралине.

Цена: по запросу