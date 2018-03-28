«Мужчину привлекает запах дома». Как соблазнить избранника запахом

Запахи — отличное средство для управления сознанием. Это показал опыт, накопленный еще с древних времен. Например, в Древнем Египте, царица Клеопатра наносила эфирные масла на паруса своей лодки. Когда она плыла по Нилу, ароматы распространялись на многие километры вокруг, а люди думали, что плывет богиня. А в Древнем Риме студенты надевали на голову венки из розмарина, чтобы максимально сконцентрировать внимание во время занятий. Это же действие ароматов на человека можно наблюдать и сейчас. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться духи с добавлением специальных веществ, которые помогают «возбудить и обезвредить» противоположный пол.

О том, что такое феромоны, чем они отличаются от афродизиаков и с помощью какого запаха можно соблазнить мужчин и женщин URAL.AIF.RU рассказала Ольга Кудрина , эксперт по подбору ароматов и заместитель директора розничной сети известной национальной компании по продаже эротических товаров.

«Феромоны работают, когда человек хочет понравиться другим»

Ира Демехина, «АиФ-Урал» : — Чем отличаются феромоны от афродизиаков?

Ольга Кудрина, эксперт: Феромоны — это естественный афродизиак, гормон, который вырабатывается в каждом человеке. Он очень летучий, в нашей среде растворяется быстро. К тому же, его мало, мы смываем с себя, когда ходим в душ, пользуемся духами или дезодорантами, он практически не остается. Поэтому и используются духи с феромонами, они помогают усилить действие наших собственных.

Афродизиак — это вещество, которое пробуждает влечение, сексуальность и стимулирует возбуждение. Это могут быть и продукты питания, и ароматы, и травы.

— Что более эффективно в вопросе соблазнения: феромоны или афродизиаки? Или все в совокупности?

— Естественный феромон, который производит организм, вырабатывается в очень маленьких количествах. Поэтому, чтобы быть более сексуальными, привлекать мужчин, мы дополняем в запахи афродизиаки, и в том числе ароматы, в состав которых входят концентрированные феромоны. Если мы хотим быть более сексуальными, то пользуемся и тем, и тем.

— Феромоны — продукт жизнедеятельности не только человека, но и других животных. Некоторые эксперты уверены: ароматы, в которые добавляются феромоны, произведенные тем или иным животным, способны привлекать только других особей этого вида. А чтобы привлечь человека, нужны «человеческие» феромоны, то есть произведенные им самим. Так ли это на самом деле?

— На самом деле, это не совсем так. Когда девушка, например, использовала духи с феромонами, это не значит, что она выйдет на улицу, а все мужчины начнут падать к ее ногам. Это действует по-другому. Феромоны работают только тогда, когда вы испытываете к кому-то симпатию, хотите понравиться. У вас начинается выработка своих феромонов и вы добавляете к ним искусственные или животные. Это помогает раскрыть себя и имеет определенное психологическое воздействие.

«Аромат помогает человеку действовать»

— Насколько важна роль запахов в жизни человека?

— Роль запахов очень важна, и в этом вопросе есть несколько аспектов. Если мы знаем, что мы приятно пахнем, это повышает наше настроение, уверенность в себе, либидо. Запах оказывает психологическое воздействие. Когда девушка собирается куда-то, она будет выбирать аромат под настроение. Если вечером она идет в клуб, у нее есть желание блистать, быть королевой, то она выбирает соответственный аромат. Брызгаясь им, она уже себя такой представила. Вообразите, какую уверенность это ей принесет, когда она придет на эту вечеринку.

Или, допустим, отношения противоположных полов. Женщина — есть женщина, ей нравится аромат, который исходит от мужчины. Этот запах она ассоциирует с ним. Если мужчина пользуется благородным, дорогим парфюмом, его роль и значение в ее глазах повышается. А если, например, он пользуется сладким ароматом, то вряд ли его образ будет ассоциироваться у женщин с силой и мужественностью.

— Как запахи влияют на женщин и мужчин? Влияют ли на тех и на других одинаково?

— Запахи, безусловно, оказывают влияние. У нас есть один покупатель, который ездит несколько раз в год в Москву. Перед каждой поездкой он приходит к нам, покупает аромат с удвоенным действием феромонов, ему этот запах придает уверенность, он привык к нему, уже нарисовал для себя картину, что, если он воспользуется им, переговоры пройдут удачно. В этом вопросе мы сами себя программируем. Мы задаем себе установку на определенное действие и специально под него подбираем аромат. И относится это не только к мужчинам, но и к женщинам.

— Теме выбора партнера был посвящен научный фильм, в котором говорилось о том, что человек, прежде всего, выбирает себе вторую половину по запаху. При виде представителя противоположного пола мозг автоматически анализирует, нравится ему этот человек или нет. На ваш взгляд, так ли это?

— Да, это однозначно так. Если женщина ищет в мужчине сексуальность, силу, энергию, она никогда не выберет того, от которого пахнет цветочным или сладким ароматом. Если мужчина ищет женщину нежную и мягкую, он вряд ли обратит внимание на ту, от которой пахнет резко. Ему, скорее, понравится восточный аромат, потому что этот запах у нас ассоциируется с женщиной, которая живет для мужчины, или же более сладкий аромат.

Первое, что воспринимает человек при виде представителя противоположного пола, — внешний вид и запах. И даже если, например, мужчине приглянулась внешне женщина, но не понравился ее аромат, это может его оттолкнуть.

«Мужчину привлекают запахи дома»

— Какие запахи помогут соблазнить мужчину?

— Удачным вариантом будут запахи, напоминающие о доме. Корица, какао, кофе, ваниль, можно чуть-чуть перчика, шоколад, а также фруктовые запахи — апельсин, малина, вишня, яблоко. Мужчинам нравится это, так как оно ассоциируется с теплом и уютом. Если хотите понравиться тому, который нацелен на создание семьи, то надо пользоваться именно таким ароматом.

В случае если мужчина робкий, можно взять ваниль, тогда он почувствует себя расслабленным. Сильная женщина может побрызгаться сладким ароматом — это вызовет ассоциацию с девушкой, слабой и нежной. Так получится соблазнить мужчину, который ищет легкость.

Еще мужчинам нередко нравятся ароматы, которыми пользовались их мамы. Поэтому, если женщина хочет играть в отношениях роль матери, она должна знать, каким парфюмом пользовалась родительница ее избранника.

— А если мужчина хочет соблазнить женщину?

— Женщину помогут соблазнить ароматы, которые содержат мускус. Это практически беспроигрышный вариант, так как они напоминают запах тела, ассоциируются с мужской силой, сексуальностью. Также можно использовать древесные или цитрусовые запахи.

— Есть ли универсальные запахи, которые подходят и мужчинам, и женщинам?

— Универсальными можно назвать удовые ароматы. Хотя, конечно, они достаточно своеобразные. Кроме того, запахи-унисекс — это мускус, пачули, сандал, цитрусовые.

Также сейчас многие компании выпускают парные ароматы — и для мужчин, и для женщин. У них есть один общий букет, который их объединяет. Тут влияют пропорции. Роза, например, считается женским ароматом, а сандал — мужским. В зависимости от того, какого элемента добавлено больше, аромат будет или мужским, или женским.

— А какие отталкивают?

— Женщин однозначно отталкивают цветочные, нежные ароматы, а мужчин — резкие, энергичные и сильно терпкие.

«Чтобы возбудить партнера, нужно постараться»

— Как найти тот самый запах, который подойдет для обоих партнеров?

— Когда хочешь нравиться партнеру, то всегда при выборе будешь учитывать его вкусы. Но можно, конечно, выбирать запах вместе, тогда однозначно получится найти тот компромисс, который подойдет обоим.

— А как правильно наносить ароматы? Это должны быть определенные места на теле?

— Аромат наносится на пульсирующие зоны — запястья, за ухом, у мужчин — кадык, у женщин — между ключицами. Чтобы при движении создавалась невидимая волна. Еще есть ароматы, которые наносят в зоны декольте и бикини. Но, как правило, к таким духам подходят очень осторожно. В эти места их наносят в абсолютно незначительном количестве.

В целом нужно наносить буквально несколько капель, не надо брызгать много раз. Конечно, если это туалетная вода, она быстро теряет стойкость, так как рассчитана всего на несколько часов. А если парфюмированное масло или духи, то не надо много, достаточно небольшого количества. Вообще, от каждого человека один и тот же аромат может звучать по-разному: на одном он будет практически незаметен, а на другом будет звучать более резко. От человека не должно сильно пахнуть, должно оставаться лишь небольшое видение.

— А можно ли смешивать ароматы?

— Ни в коем случае. Аромат должен звучать. Представьте, вы слушаете радио, и вдруг подключается другая волна, одна песня накладывается на другую. Или флорист создает букет, работает над ним, а вы смешали его с другим букетом и поставили в одну вазу. Как можно совместить два разных букета? Каждый должен раскрыться индивидуально. Поэтому хорошо, что сейчас косметическая промышленность позволяет подобрать и духи, и крема для тела с одним ароматом.

— Только ли феромоны и афродизиаки влияют на влечение? Или те же аромамасла и свечи тоже могут воздействовать?

— Конечно, могут. Сейчас даже в свечи добавляются афродизиаки. Можно создать романтическую атмосферу, зажечь свечи, сделать любимому массаж. Уже одно это вызывает возбуждение.

— Можно ли привлечь, возбудить только одним запахом?

— Одним запахом можно сложить о себе первое впечатление, вызвать желание. Но для того, чтобы возбудить, нужно приложить дополнительные усилия.

— Когда говорят, мол, пахнет весной — это про что? Про секс?

— Это про любовь! Фраза «Пахнет весной» говорит о женственности, сексуальности. Весна — это ведь пробуждение природы. Женщины хорошеют, расцветают, хочется любви, романтики, красоты, нежности.