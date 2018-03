20 бьюти-ошибок, которые нужно исправить прямо сейчас

Дарья Богатова, арт-директор школы-студии макияжа ARTBANDA:

«Казалось бы, все мы уже давно не новички в мире красоты и косметики, однако, каждая из нас все равно ежедневно совершает парочку бьюти-грехов. Вот некоторые наиболее тяжкие из них:

Подбор тонального средства при помощи тыльной стороны ладони

Очевидно, что цвета лица и ладони не совпадают, но мы все упорно продолжаем пачкать кремом руки в надежде интуитивно подобрать правильный тон. В этом деле лучшую службу вам сослужат шея или подбородок, цвет которых чаще всего на 100% сходится с тоном лица.

Использование праймера и тонального крема с разными основами

Мусс с водной основой никогда не будет работать со средством на силиконовой, и наоборот — крем на силиконовой основе будет ложиться неравномерно, если под ним будет праймер на воде. Обращается внимание на этикетку при подборе обоих средств.

Скрабирование перед макияжем

Отмершие частицы после скраба уступят место тональному средству, которое обратно закупорит пустоты. Какой в этом смысл?»

Варвара Помрих, эксперт и технолог MATRIX & BIOLAGE:

Наносить на волосы все, что найдете в холодильнике

«Например, кефир, сметану или майонез. Прогресс и технологии давно ушли вперед, и поэтому нет никакой необходимости мучить себя народными средствами. Достаточно обратиться к специалисту и вам помогут подобрать уход, который подойдет для ваших волос и удовлетворит все потребности.

Пытаться восстановить секущиеся кончики волос

Даже если вы отращиваете волосы, безжалостно избавляйтесь от секущихся концов. Острые ножницы помогут сделать это с минимальными потерями в длине. Если вы их не отрежете, волосы будут продолжать расслаиваться снизу-вверх и оздоровить их без радикальной стрижки будет практически невозможно.

Держать фен под прямым углом

Сушить волосы вниз головой — универсальная формула объема, но вы наверняка забыли добавить в нее еще один показатель: угол, под которым направляешь поток воздуха. Он должен идти сверху вниз, чтобы закрывать кутикулу, а не превращать ее в «щетину». Если же для создания пышной укладки вы привыкли пользоваться брашингом, будь аккуратней вдвойне: он вытягивает волосы, поэтому предварительно их надо полностью просушить, чтобы избежать травм.

Перегревать щипцы и утюжки

Зловещее шипение и дымок — это худшее, что можно услышать и увидеть во время горячей укладки. Влажные волосы и высокие температуры — вещи несовместимые, так что просушите волосы до конца. Прядь на ощупь должна быть теплой, если прохладная, то продолжай сушить феном. Снизьте градус по Цельсию до 200. Все, что выше, превращает локоны в продукты горения. Другая важная деталь: не подкручивайте кудри после использования лака — спирт при нагревании поджигается и плавит все вокруг. Невооруженным глазом вы этого не заметите, но в перспективе «запеченные» волосы точно не порадуют здоровым блеском и гладкостью».

Татьяна Викторовна Марденская, врач-остеопат клиники остеопатии OSTEO POLY CLINIC:

Щуриться

«Если на улице солнце — носите хорошие солнцезащитные очки. Если шрифт кажется мелким — проверьте зрение и подберите линзы. Но щурить глаза, чтобы разобрать, что происходит вокруг — это прямой путь к появлению «гусиных лапок» в уголках глаза уже до 40 лет. Если нам приходится постоянно прищуривать глаза, мы перенапрягаем мимические мышцы, в особенности — круговые мышцы глаза. Это приводит к тому, что кровеносные и лимфатические сосуды из-за перенапряжения оказываются постоянно суженными, нередки отеки, нежные ткани век не получают в достатке питания и кислорода.

Следствие — ранее старение этой зоны, появление морщин, темных кругов и грыж под глазами. Важно регулярно расслаблять эту зону — и не только с помощью компрессов или самомассажа, очень эффективным оказывается эстетическая остеопатия с ее мягкими и точными методиками, помогающими снять напряжение, нормализовать тонус мышц, убрать отечность и сбалансировать все лицевые структуры.

Пить через трубочку/курить

По поводу курения — и так все понятно: красоте эта вредная привычка не способствует. Но что объединяет ее с безобидным питьем коктейля через трубочку (например, чтобы не смазать губную помаду)? При такой привычке перенапрягается круговая мышца рта и мышцы подбородка. Если привычка — регулярная, со временем она приводит к появлению вертикальных морщинок вокруг рта. Кстати, имеет смысл последить за выражением своего лица: если вы привыкли собирать губы, например, при недовольстве или задумчивости — морщинки также появятся раньше времени.

Подпирать голову рукой

При этом мы перекрываем лимфатические сосуды, по которым движется лимфа, и нарушаем лимфоток в области челюсти, шеи и зоны декольте. В этот момент возникает пусть кратковременная, но дисфункция, которая в будущем может привести к отечности этой зоны, появлению птоза и ухудшению состояния тканей шеи».

Яна Лапутина , эксперт в области красоты, совладелица клиники «Время красоты»:

Делать как подружки

«Самая главная бьюти — это когда девушка ориентируется на выбор подруг. В их компании лучше всего отдыхать на море, танцевать на пляже и ходить по магазинам. А вот выбирать косметологические процедуры, которые советуют подруги реально рискованно, ведь нужно всегда помнить, что ваши исходные данные различны. Никогда не пользуйтесь антивозрастными кремами, для которых вы еще слишком молоды. Они вам понадобятся позже, но в том возрасте будут уже неэффективны».

Татьяна Никонорова, владелица салонов Nikonorova Lash & Brow Hall:

Не выщипывайте брови сами

Мой первый и самый главный совет: девушки, прекращайте самостоятельно выщипывать брови. Целая наука «Архитектура бровей» создана не просто так. Брови правильной формы и цвета в сочетании с ухоженной кожей лица заменят любой макияж.

Пренебрежение косметологами

Второй совет — продолжение первого, а именно части про ухоженную кожу лица. Уверена, что настоящему бьютиголику нет необходимости объяснять важность регулярных косметологических процедур (которые должен подбирать специалист с медицинским образованием).

Неправильный тон Помимо ухода за кожей важно грамотно подобрать тон. Девушки часто либо используют слишком светлый, либо слишком темный оттенок. Это добавляет образу неестественности и дешевит даже самую изысканную красоту. Мой любимый тон — Double Wear от Estee Lauder.

Недостаточное увлажнение

Last but not least: увлажняйте кожу тела два раза в день. Самый лучший продукт для этого — кокосовое масло. Защитит от растяжек и позаботится о молодости.

Виталия Шода, косметолог студии красоты Boys & Dolls:

Забывать про демакияж

«Практически все девушки совершают одни и те же бьюти-ошибки. Первая и самая главная ошибка — игнорирование демакияжа. Да-да, косметику необходимо смывать перед сном ежедневно, а если этого не делать, поры забьются, появится риск возникновения мимических морщин и противных подкожных прыщиков.

Спиртовые лосьоны

Вторая распространенная бьюти-ошибка — пересушивание кожи спиртовыми лосьонами. Вам кажется, что такие средства подсушивают акне, но на самом деле это не так — они сушат кожу, но не препятствуют появлению покраснений. Отсюда те же морщины, шелушение и ощущение стянутости.

Вестись на рекламу

Третья популярная ошибка — неправильный подбор косметических средств, использование разрекламированной и хайповой косметики. Конечно, неудивительно, если праймер Fenty Beauty не подойдет вашей коже, ведь вы купили его потому, что увидели рекламу, но не попробовали на себе. Не делайте так.

Игнорирование SPF Четвертая ошибка не менее важна, чем предыдущие — это игнорирование SPF. Данный компонент в составе косметических средств нужен не только во время отдыха в жарких странах, но необходим и московским летом. Сюда же можно отнести и еще одну бьюти-ошибку — страсть к чрезмерному пребыванию на солнце. Загар — это красиво и сексуально, однако, никакая светлая кожа не приспособлена к чрезмерно долгим солнечным ваннам, думаю, риск заболеваний, вызываемых злоупотреблением загара, перечислять не имеет смысла, это общеизвестный факт.

Сам себе косметолог

Ну и, конечно, к основным бьюти-ошибкам можно отнести также «игру в косметолога», то есть самостоятельное выдавливание воспаленных элементов. Это не только неприятно и больно, но и очень опасно. Всегда лучше довериться специалисту, который проведет безболезненную чистку и правильно обработает лицо».