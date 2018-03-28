5 новых и удобных подводок для глаз

Наученные нашими же провалами, бьюти-бренды сжалились и сделали подводки для глаз намного более сподручными. Присмотритесь к новинкам, если корочки профессионального визажиста в вашей жизни пока не намечается. Матовая подводка для глаз, NYX

Новая подводка от NYX — идеальный вариант для любительниц минималистичных и острых стрелочек. Получить аккуратную форму будет намного проще благодаря тонкой кисти, а текстура, заточенная на матовый финиш, обеспечит быстрое высыхание. Гелевая подводка для глаз Instroke Eyeline, Shiseido

В конце прошлого года Shiseido обновили ассортимент макияжа глаз серией гелевых подводок в 6 новых оттенках — черном, темно-сером, цвете индиго, темно-зеленом, темно-фиолетовом и теплом коричневом. К пущей радости бьютиголиков, они выпустили очень нужное дополнение — изогнутую кисть для более точного нанесения. Лайнер для глаз Wonderwing, Rimmel

Подводка-фломастер Wonderwing от Rimmel — спасение всех бьютидилетантов ever. С помощью удобного острого аппликатора можно за пару минут нарисовать ровные и острые стрелки: прорисуйте основание наконечником, а затем поверните аппликатор-штамп боком, наведите на внешний уголок глаза и нажмите, чтобы придать форму кончику. Подводка с двойным аппликатором Spring In Capri, Bobbi Brown

В свежей лимитке Spring In Capri появилась двойная жидкая подводка: одна упаковка вмещает сразу два ярких оттенка, которые можно перенести на веко с помощью тонких кистей. Звучит это всё максимально экономично (особенно, если вы часто рисуете стрелки). Подводка для глаз Couture Eyeliner Pop Illusion, YSL Beauté

Специально для весенней линейки Pop Illusion YSL Beauté перевыпустили свою знаменитую подводку в новом канареечном оттенке. И кстати, благодаря заостренному аппликатору подводка идеально подходит для создания ультрамодных графичных стрелок.