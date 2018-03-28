Тайра Бэнкс: «Естественная красота несправедлива»

Она обычно предстает обворожительной супермоделью, но когда дело доходит до #IWokeUpLikeThis (утренние селфи знаменитостей без макияжа), Тайра Бэнкс (Tyra Banks) старается выглядеть предельно естественно.

«Естественная красота несправедлива», — сообщила Бэнкс, которая вместе со своей мамой написала мемуары «Совершенство — это скучно». Она рассказала изданию PEOPLE, что ей становится не по себе, когда женщины с естественной красотой осуждают женщин, делающих что-либо, чтобы такой красоты достичь.

В книге Бэнкс рассказывает, что сделала пластическую операцию по изменению носа на раннем этапе ее карьеры. «У меня в носу были кости, которые росли и чесались, — рассказала она. — Я не могла нормально дышать, но потом я сделала косметическую операцию. Я признаю это. Мои волосы и нос ненастоящие. У меня есть мужество говорить правду».

Когда дело доходит до образа без макияжа, Бэнкс скептически относится к этому. «Мы много сил вкладываем в это, — говорит она. — Как модель я нуждаюсь в макияже. И не думаю, что это неправильно. Таковы правила игры».

В том, что касается ее послания, она заявляет: «Если вам нравится, как вы выглядите, это прекрасно. Но если что-то вас смущает, есть множество уловок, которые сделают вас такой, какой вы хотите быть. А временно или постоянно — решать вам».