Ещё
Тайра Бэнкс: «Естественная красота несправедлива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайра Бэнкс: «Естественная красота несправедлива» 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Она обычно предстает обворожительной супермоделью, но когда дело доходит до #IWokeUpLikeThis (утренние селфи знаменитостей без макияжа), Тайра Бэнкс (Tyra Banks) старается выглядеть предельно естественно.
«Естественная красота несправедлива», — сообщила Бэнкс, которая вместе со своей мамой написала мемуары «Совершенство — это скучно». Она рассказала изданию PEOPLE, что ей становится не по себе, когда женщины с естественной красотой осуждают женщин, делающих что-либо, чтобы такой красоты достичь.
В книге Бэнкс рассказывает, что сделала пластическую операцию по изменению носа на раннем этапе ее карьеры. «У меня в носу были кости, которые росли и чесались, — рассказала она. — Я не могла нормально дышать, но потом я сделала косметическую операцию. Я признаю это. Мои волосы и нос ненастоящие. У меня есть мужество говорить правду».
Когда дело доходит до образа без макияжа, Бэнкс скептически относится к этому. «Мы много сил вкладываем в это, — говорит она. — Как модель я нуждаюсь в макияже. И не думаю, что это неправильно. Таковы правила игры».
В том, что касается ее послания, она заявляет: «Если вам нравится, как вы выглядите, это прекрасно. Но если что-то вас смущает, есть множество уловок, которые сделают вас такой, какой вы хотите быть. А временно или постоянно — решать вам».
Клео.Ру: последние новости
Самые необходимые изменения в уходе за кожей весной Кристина Агилера снялась для Paper без макияжа Джамала родила первенца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом2
«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»2
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение