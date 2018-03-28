3 косметологические процедуры, о которых нужно забыть

Эстетическая косметология постоянно открывает новые эффективные технологии, и некоторые процедуры уходят в прошлое. Какие из них считаются среди западных специалистов безнадежно устаревшими? Механическая чистка лица. По словам экспертов, данную процедуру часто путают с уходом и прибегают к ней постоянно. На самом деле чистка лица — это своего рода исключение из правил: если ее и делать, то крайне редко. Чего точно делать нельзя — проводить чистку лица перед каким-то важным мероприятием: кожа из-за нее точно не улучшится. Врач-дерматокосметолог из США Лейла Роз пояснила: «При механической чистке есть риск заполучить воспалительную реакцию кожи, так как жир и загрязнения в порах не всегда удаляются полностью». Другой морально устаревшей процедурой западные специалисты называют введение мезонитей (их другое название — армирующие 3D-нити). Изначально мезонити воспринимались как превосходное решение проблемы старения — вводившиеся в эпидермальный слой кожи супертонкими иглами они, как считалось, будут обеспечивать эффект подтяжки лица. Но сегодня как отдельная процедура омоложения мезонити уже не воспринимаются, поскольку наилучший эффект дают только в комплексе с другими технологиями. Также «вымершим динозавром» в косметологии стала механическая дермабразия, при которой отшелушивается верхний слой кожи с омертвевшими клетками. В ней сегодня просто нет реальной потребности — на смену пришли более эффективные химические пилинги или лазерная фракционная шлифовка лица. Ранее МедикФорум писал о том, почему с переходом на летнее время кожа лица может неожиданно состариться.