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5 косметических средств, которые не стоит выбрасывать
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5 косметических средств, которые не стоит выбрасывать 

WomanHit.ru 48 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Тоник
Спиртовой тоник пригодится для дезинфекции рук, очистке загрязненных поверхностей. Например, им удобно протирать клавиатуру компьютера, которая постоянно загрязняется, а специальные средства не всегда есть под рукой.
Жидкость для снятия лака
Это средство прекрасно оттирает различные следы от наклеек и этикеток с гладких поверхностей. Если в ее составе есть ацетон, то вам не нужен растворитель для удаления пятен.
Пудра
Обычно цвет кожи на лице и теле немного отличатся. Неподходящей по оттенку пудрой можно пользоваться как тальком или сухим дезодорантом.
Никто не решиться наносить на лицо средство с подошедшим к концу сроком годности, но это не повод его выбрасывать. Крем прекрасно сохранит зимнюю обувь, перед отправкой ее в коробки на лето. Поможет освежить вид кожаной сумки и туфель.
Шампунь
Волосы отказались воспринимать новую марку шампуня? Не беда, ему найдется другое применение. Постирайте им шерстяную кофту — она станет мягкой и пушистой. Кружевное белье, изделия, требующие деликатного обхождения, шелк будут только рады замене порошка.
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