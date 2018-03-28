5 косметических средств, которые не стоит выбрасывать

Тоник

Спиртовой тоник пригодится для дезинфекции рук, очистке загрязненных поверхностей. Например, им удобно протирать клавиатуру компьютера, которая постоянно загрязняется, а специальные средства не всегда есть под рукой.

Жидкость для снятия лака

Это средство прекрасно оттирает различные следы от наклеек и этикеток с гладких поверхностей. Если в ее составе есть ацетон, то вам не нужен растворитель для удаления пятен.

Пудра

Обычно цвет кожи на лице и теле немного отличатся. Неподходящей по оттенку пудрой можно пользоваться как тальком или сухим дезодорантом.

Никто не решиться наносить на лицо средство с подошедшим к концу сроком годности, но это не повод его выбрасывать. Крем прекрасно сохранит зимнюю обувь, перед отправкой ее в коробки на лето. Поможет освежить вид кожаной сумки и туфель.

Шампунь

Волосы отказались воспринимать новую марку шампуня? Не беда, ему найдется другое применение. Постирайте им шерстяную кофту — она станет мягкой и пушистой. Кружевное белье, изделия, требующие деликатного обхождения, шелк будут только рады замене порошка.