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Признание: Тайра Бэнкс сделала операцию в начале своей карьеры
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Признание: Тайра Бэнкс сделала операцию в начале своей карьеры 

Журнал ОК! 22 минуты назад
Топ-модель и телеведущая Тайра Бэнкс выглядит идеально, но так было не всегда. И об этом она смело заявила в мемуарах «Совершенство — это скучно». По словам Бэнкс, она была вынуждена сделать пластическую операцию носа на раннем этапе карьеры.
У меня в носу были кости, которые росли и чесались. Я не могла нормально дышать, но потом я сделала косметическую операцию. Я признаю это. Мои волосы и нос ненастоящие. У меня есть мужество говорить правду, — рассказала Тайра.
Кроме того, модель высказалась на тему макияжа. Она скептически относится к образам без макияж.
Как модель я нуждаюсь в макияже. И не думаю, что это неправильно. Таковы правила игры, — считает Бэнкс.
Тайра также отметила, что естественная красота несправедлива. Звезда не понимает, почему женщины, обладающих естественной красотой, осуждают женщин, старающихся достичь такой красоты самыми разными способами.
Если вам нравится, как вы выглядите, это прекрасно. Но если что-то вас смущает, есть множество уловок, которые сделают вас такой, какой вы хотите быть. А временно или постоянно — решать вам, — заявила Тайра.
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