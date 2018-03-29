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Лаки для ногтей: какие они бывают
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Лаки для ногтей: какие они бывают 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Любая девушка и женщина всегда имеет на туалетном столике лак для ногтей, а иногда — и несколько. Этот тип декоративной косметики был разработан 80 с лишним лет назад, и с тех пор пользуется заслуженным спросом.
Эксперты рассказали, что лаки для ногтей бывают двух типов. Первый — это лечебные лаки. Они служат для укрепления и защиты ногтей от расслоения. В их состав входят витамины, кальций и ценные экстракты.
Второй тип знают все. Это, собственно, декоративные лаки, широко использующиеся для маникюра.
Есть также лаки — основы и лаки — закрепители. Основы служат для того, чтобы пигменты цветного лака не въедались в ногтевую пластину, а также для выравнивания ногтя перед его покрытием цветным лаком. Финишные лаки нужны, чтобы защитить маникюр от царапин, сколов и трещин.
Теперь переходим к блестящим и матовым лакам. Покрытия, дающие глянцевый блеск, стали пионерами в нейл-индустрии и сейчас еще не утратили своей актуальности. Лаки с перламутровым финишем имеют в составе пигменты жемчуга и весьма стойки. Матовые лаки для ногтей нравятся тем, кто все время спешит, так как они быстро высыхают.
Из разновидностей цветных лаков можно выделить лаки-глиттеры, лаки-хамелеоны, лаки-металлики. Глиттер пригодится для создания праздничного, сияющего маникюра; лак— хамелеон меняет цвет в разных условиях освещенности, а лак-металлик создает эффект фольги из золота или серебра на ногтях.
Отдельно стоит упомянуть о гель-лаках, ставшими весьма популярными в последние годы. Они дают прочное покрытие, неотличимое внешне от простых лаков. Но в комплект к набору таких лаков стоит приобрести специальную лампу, под которой и нужно сушить покрытие.
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