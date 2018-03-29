Как найти свой идеальный оттенок красной помады

Красная помада — это классика, но ею надо уметь пользоваться. Мы вам расскажем, как правильно ее наносить и какой оттенок выбрать.

Существует довольно много оттенков красной помады: ягодные (малиновые, клюквенные), винные цвета, которые стали актуальными в последние несколько сезонов. Если вы хотите создать более дерзкий образ, можете выбрать освежающие морковные или классические алые оттенки. Текстуры тоже бывают разные. Все зависит от результата, который вы хотите получить. Есть суперстойкие матовые, глянцевые, с эффектом влажных губ и перламутровые, подчеркивающие глубину цвета.

При выборе оттенка помады надо учитывать цвет кожи, глаз, волос, также очень важен оттенок зубов. Отталкиваться нужно именно от этих особенностей. Ведь красная помада может подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. Чтобы не ошибиться с цветом, достаточно приложить баночку или открытую помаду к своим губам и в зеркало посмотреть, подходит ли вам данный оттенок.

Как правильно наносить помаду? Для начала очень важно подготовить лицо, нанести ровный тон, сделать правильную коррекцию и добавить яркости глазам. При нанесении красной помады сначала необходимо использовать карандаш для губ, а только потом использовать само средство.

Если вы хотите, чтобы средство держалось на губах дольше, необходимо сначала нанести консилер и припудрить губы, а затем прорисовать всю поверхность губ карандашом — он имеет матовую текстуру и увеличит стойкость даже глянцевой помады. Еще один способ — это праймер для губ, который наносится под помаду.

Есть несколько советов, которые могут вам пригодиться. Первый: очень важно, чтобы уголки губ сходились в одной точке, только при таком нанесении губы будут симметричными. Второй: если вы прорисовали контур не совсем ровно, его нельзя стирать, правильнее будет перекрыть консилером.

Девушки часто выходят за контур своих губ, используют неподходящий цвет, забывают про карандаш и четкую границу нанесения.