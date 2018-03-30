Лицо звезды: как добиться идеальной кожи

У многих звезд кожа идеальная не благодаря фотошопу, а благодаря качественному и комплексному уходу. В чем же их секрет? Мы сейчас тебе расскажем.

Пей зеленый чай

Зеленый чай обладает удивительным свойством: он защищает организм от свободных радикалов, так как богат антиоксидантами. Это доказано учеными! К тому же этот целебный напиок вымывает токсины и соли из организма. Так что при выборе горячего напитка отдавай предпочтение именно зеленому чаю. И обрати внимание на средства, где есть его экстракт в составе.

Делай массаж лица

На выполнение массажа у тебя уйдет примерно 10 минут (совсем немного!). А результат будет отличный. Заметь, во всех упражнениях пальцы как будто проталкивают лифму по нужным каналам. Каждое движение лучше выполнять не менее восьми раз. А примеры упражнений ты можешь найти на просторах Интернета без всякого труда.

Тщательное очищение — залог успеха

Все просто: пока ты идеально не очистишь кожу от накопившихся за день омертвевших клеток, твой антивозрастной (или просто питательный) крем так и останется лежать на ее поверхности и ничем тебе не поможет. Есть специальная техника, которая позволяет максимально качественно выполнить этот ритуал. Сначала массажными движениями нанеси очищающее средство на сухую кожу, затем возьми смоченный горячей водой кусок ткани. Это может быть муслин или фланель. И теперь более сильными давящими движениями сотри очищающее средство с поверхности кожи. Далее снова сполосни ткань, намотай уголок на указательный палец и протри места, где скапливается макияж. В качестве заключительного этапа смочи ткань в холодной воде и прижми к лицу. Готово!

Подкладывай под голову еще одну подушку

Если ты страдаешь от отечности, этот совет возьми на заметку в первую очередь. Если ты сможешь привыкнуть спать на спине (а это под силу не каждому), то лишняя подушка не позволит жидкости скапливаться ночью в зоне глаз. И утром ты будешь выглядеть намного лучше, чем обычно.

Не игнорируй скрабы

Сухие, тусклые, омертвевшие клетки кожи — вот основная преграда между твоим цветом лица и сияющей кожей. Когда клеточный обмен замедляется, омертвевшие клетки не отражают свет так, как это делает молодая кожа. Но у нас есть и хорошая новость: мягкое отшелушивающее средство способно помочь тебе вернуть коже здоровое сияние. Вот только использовать его лучше 2-3 раза в неделю.

Не выходи на улицу без защиты SPF30 и более

Воздействие ультрафиолета на кожу — это не только появление преждевременных признаков старения, но еще и возможная пигментация. Ежедневное использование крема с SPF — отличная профилактика ее появления. Если ты часто бываешь на улице, то наноси средство еще и на руки. Тогда в более взрослом возрасте меньше вероятности, что ты будешь страдать от возрастной пигментации.