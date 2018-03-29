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WMJ BOX: топ-10 идеальных пудр для лица
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WMJ BOX: топ-10 идеальных пудр для лица 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
Подбирая пудру, всегда учитывай тип кожи. Важно, чтобы свойства пудры соответствовали особенностям твоей кожи. Например, пудра для жирной кожи должна контролировать выработку себума, а для склонной к сухости — содержать увлажняющие ингредиенты. При подборе оттенка всегда пробуй пудру на лице.
Пудру можно наносить на все лицо, если ты используешь ее самостоятельно, либо на Т-зону поверх тонального средства — для закрепления макияжа или для избавления от жирного блеска. Наносить пудру можно спонжем или кистью. Нанесение спонжем дает плотное покрытие, поэтому я предпочитаю использовать кисть. Она создает более равномерное, естественное покрытие, не перегружая кожу пудрой.
Не стоит наносить слишком много пудры, она может подчеркнуть несовершенства кожи (текстурность, шелушения) и создать неестественный эффект на лице. Чаще всего девушки допускают именно эту ошибку.
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Текст: Яна Курагина
Фото: Юлия Воробьева, архивы пресс-служб
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