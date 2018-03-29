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Ваш крем для лица — работает или нет?
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Ваш крем для лица — работает или нет? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем про новинку Chanel, которая удивит вас текстурой, полезными компонентами и wow-результатом.
Новый крем-экстракт для восстановления и регенерации кожи лица, шеи и зоны декольте Sublimage L’extrait De Creme основан на экстракте ванили планифолии. Ученые лаборатории бренда в течение 15 лет работали с полезными свойствами этого растения, чтобы выделить все активные молекулы, которые помогают бороться с признаками старения — и им это удалось!
Философия нового средства — простота, надежность и комфорт в использовании. У жительниц современного мегаполиса не всегда хватает времени на многоступенчатые уходы, но время, стрессы и плохая экология не щадит никого. Этот крем может заменить полноценную салонную процедуру, надежно увлажнив, восстановив и защитив кожу от негативных воздействий окружающей среды (которые провоцируют и первые морщины). Редактор BeautyHack Дарья Сизова наносила крем утром и вечером на лицо, шею и зону декольте в течение недели. «Чтобы усилить эффект, специалисты бренда советуют делать специальный восстанавливающий массаж: массировать контуры лица фалангами пальцев круговыми движениями, для удобства сжав руки в кулаки. Уже через неделю регулярного использования я увидела первые результаты — кожа становится лучше и как будто наполняется жизненной энергией изнутри. Впитывается крем быстро — в первые секунды нанесения. Жирной пленки не оставляет, по текстуре напоминает бальзам, выглядит как персиковый йогурт. А еще мне очень понравился сладковатый аромат!».
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