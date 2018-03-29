Ваш крем для лица — работает или нет?

Рассказываем про новинку Chanel, которая удивит вас текстурой, полезными компонентами и wow-результатом.

Новый крем-экстракт для восстановления и регенерации кожи лица, шеи и зоны декольте Sublimage L’extrait De Creme основан на экстракте ванили планифолии. Ученые лаборатории бренда в течение 15 лет работали с полезными свойствами этого растения, чтобы выделить все активные молекулы, которые помогают бороться с признаками старения — и им это удалось!