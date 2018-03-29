Доверяй, но проверяй: сомнительные бьюти-процедуры, которые рекомендуют звезды

Благодаря звездным «Инстаграмам» и книгам мы действительно узнали много полезного. Но иногда даже знаменитости, которым вы привыкли доверять, не могут быть объективны.

Гвинет Пэлтроу по праву можно считать королевой непрошенных бьюти-советов: звезда владеет лайфстайл-сайтом Goop и уже этот факт дает ей повод считать себя гуру в вопросах красоты и здоровья. Так Гвинет однажды попробовала апитерапию (лечение пчелиным ядом). Причем, выбрала звезда сразу радикальный метод — чтобы избавиться от воспалений и рубцов на коже, Гвинет испытала на себе настоящие укусы пчел. Как ни странно, опыт звезде понравился, и она, не долго думая, стала советовать процедуру всем, кому смогла дозвониться. Но, как выяснилось позже, в некоторых случаях подобный эксперимент может закончиться летальным исходом.

Фотография: Legion-Media Гвинет Пэлтроу

Здесь всё, конечно, далеко не так жутко, как с апитерапией, но и приятного тоже мало. Вы, наверное, еще помните то ужасающее селфи, где лицо Ким было вымазано ее собственной кровью. Так Кардашьян прорекламировала процедуру инъекционной плазмотерапии, которая, как биоревитализация, считается хорошей профилактикой старения, правда, вместо гиалуроновой кислоты под кожу вводят собственную плазму. Но подписчики Ким, опробовавшие методику на себе, не были в большом восторге, поскольку процесс оказался очень болезненным. А при наличии более-менее щадящих альтернатив, целесообразность процедуры и вовсе ставится под сомнение.

Фотография: Legion-Media Ким Кардашьян

Криотерапия (рекомендует Джиджи Хадид)

Лечение холодом (или криотерапия) — безумно популярная процедура, к которой обычно прибегают, чтобы нормализовать гормональный фон и обменные процессы в организме. По словам старшей из сестер Хадид, именно криотерапия здорово помогла ей подготовиться к показу Victoria's Secret три года назад. Мы охотно верим Джиджи, однако, подходит эта методика далеко не всем: в Лас-Вегасе, к примеру, даже был зафиксирован один смертельный случай.

Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид

Известная курортная забава: ноги опускают в аквариум с множеством маленьких рыбок, а те откусывают омертвевшую кожу с пяток и других зон. Кендалл Дженнер попробовала такой пилинг в Греции, и осталась в восторге. Тем не менее, процедуру уже запретили более, чем в 15 штатах из-за проблем с антисанитарией. Так что, подумайте несколько раз прежде, чем воспользоваться этой услугой во время отдыха в теплых краях.

Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер