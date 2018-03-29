60-летняя Шэрон Стоун снялась в микро-бикини

Секс-символ 90-х и сейчас выглядит потрясающе.

Фильм «Основной инстинкт» вышел на экраны больше 15 лет назад, и Шэрон Стоун после него вмиг стала одной из самых желанных женщин в мире. В начале марта актрисе исполнилось 60, но своей привлекательности она не теряет. На днях звезда поделилась с поклонниками снимком в мини-бикини. Небрежно заплетенная коса, подтянутая фигура, минимум макияжа: на свой возраст Шэрон явно не выглядит.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

28 Мар 2018 в 8:26 PDT Недаром в новом фильме «Кое-что на день рождения», актриса играет 25-летнюю девушку, хотя изначально ей предлагали играть мать главной героини. Однако, прочитав сценарий, она посчитала, что ей будет лучше все-таки сыграть молодую. Но главное тут даже не внешность, а та смелость, с которой Шэрон подбирает свои образы. В 58 лет она затмевает на пляже даже Синди Кроуфорд , в 59 приходит на вечеринку без белья и спокойно выходит на улицу в платье, напоминающем ночнушку, ну, а в 60 примеряет очень откровенный купальник.

Сама звезда главным секретом красоты считает уверенность в себе. Актриса призывает женщин принимать себя такими, какими они есть. «Да, я боюсь стареть. Иногда я буквально вынуждена заставить себя сесть, посмотреться в зеркало и сказать: „Ты становишься старше и выглядишь совершенно иначе“. Ты понимаешь, что больше не можете продолжать делать ту же самую прическу и тот же самый макияж, носить те же украшения и при этом выглядеть так же. Вы сталкиваетесь лицом к лицу с тем, что стареете. Да, я больше не та 32-летняя хорошенькая девушка из „Основного инстинкта“, — заявляла она в интервью.

Среди других ее бьюти-секретов — хорошие увлажняющие крема, ванны с молоком и медом и минимум декоративной косметики. Подробнее о рецептах красоты Шэрон можно прочитать здесь.

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