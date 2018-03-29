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Спа для лица: новая точка на бьюти-карте Москвы
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Спа для лица: новая точка на бьюти-карте Москвы 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Ваша кожа стала тусклой, появились мимические морщины, или вы просто хотите что-то поменять в новом сезоне? Рассказываем про новую точку на бьюти-карте, где можно сделать инновационные процедуры для лица и отдохнуть от городской суеты.
В этом сезоне для нас открыл свои двери Институт Красоты Dior в ГУМе — косметический салон с новыми методиками антивозрастного ухода, основанных на массаже.
Первое, на что вы обращаете внимание при входе, — большое световое панно с розой — классическим символом модного дома Dior. Атмосфера сразу настраивает гостей на преображение и красоту: процедурные кабинеты выглядят роскошно, но в них чувствуется домашняя обстановка, которая располагает к переменам и совершенствованию.
Dior Prestige Contour Perfection
Процедура поможет вам восстановить четкие контуры лица без хирургического вмешательства. Результат особенно заметен в области щек — кожа становится более упругой и подтянутой. А общий эффект лифтинга можно ощутить уже после первой процедуры.
Dior Prestige Radiant Smile
Если вы мечтаете о полных и пухлых губах, но не готовы к уколам красоты, то это процедура — то, что вам нужно. Всего за несколько сеансов губы становятся визуально более объемными при помощи уникальной техники разминающих движений. Они выглядят более чувственными, а результат сохраняется надолго. Такой эффект достигается и за счет дополнительной стимуляции мышц щек.
Dior Prestige Luminous Eye  Процедура поможет сделать веки более подтянутыми и откроет взгляд. Массажные движения снимают напряжения мышц между бровями. Результат сохраняется за счет дополнительной стимуляции мышц лба, а это раскрывает их жизненную силу.
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