Спа для лица: новая точка на бьюти-карте Москвы

Ваша кожа стала тусклой, появились мимические морщины, или вы просто хотите что-то поменять в новом сезоне? Рассказываем про новую точку на бьюти-карте, где можно сделать инновационные процедуры для лица и отдохнуть от городской суеты.

В этом сезоне для нас открыл свои двери Институт Красоты Dior в ГУМе — косметический салон с новыми методиками антивозрастного ухода, основанных на массаже.

Первое, на что вы обращаете внимание при входе, — большое световое панно с розой — классическим символом модного дома Dior. Атмосфера сразу настраивает гостей на преображение и красоту: процедурные кабинеты выглядят роскошно, но в них чувствуется домашняя обстановка, которая располагает к переменам и совершенствованию.

Dior Prestige Contour Perfection

Процедура поможет вам восстановить четкие контуры лица без хирургического вмешательства. Результат особенно заметен в области щек — кожа становится более упругой и подтянутой. А общий эффект лифтинга можно ощутить уже после первой процедуры.

Dior Prestige Radiant Smile

Если вы мечтаете о полных и пухлых губах, но не готовы к уколам красоты, то это процедура — то, что вам нужно. Всего за несколько сеансов губы становятся визуально более объемными при помощи уникальной техники разминающих движений. Они выглядят более чувственными, а результат сохраняется надолго. Такой эффект достигается и за счет дополнительной стимуляции мышц щек.

Dior Prestige Luminous Eye Процедура поможет сделать веки более подтянутыми и откроет взгляд. Массажные движения снимают напряжения мышц между бровями. Результат сохраняется за счет дополнительной стимуляции мышц лба, а это раскрывает их жизненную силу.